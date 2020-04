Fuite de la référence du processeur Intel Core i7-1185G7 Tiger Lake Intel 11e génération.



Vous avez bien entendu, des références viennent de fuir pour un premier échantillon d'ingénierie du processeur mobile Tiger Lake de 11e génération d'Intel, le i7-1185G7. Cette puce de 10 nm sera probablement l'une des puces les plus rapides publiées à l'aide de la nouvelle architecture de base de Willow Cove. Cet échantillon d'ingénierie spécifique testé, avait une vitesse de base de 3 GHz et comportait un GPU Xe interne avec 96 EU.







Malheureusement, Intel semble s'en tenir à 4 cœurs et 8 threads à un moment où AMD propose des puces mobiles à 8 cœurs. Le i7-1185G7 a été comparé à 3DMark Time Spy, atteignant un score CPU impressionnant de 2922, mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un échantillon d'ingénierie très précoce fonctionnant à 3 GHz lorsque la version finale devrait atteindre 4,3 GHz au minimum. Une chose que les fans d'Intel attendent avec impatience est le score graphique de 1296 du GPU Xe interne, ce qui le rend 5% plus rapide que l'iGPU du Ryzen 7 4800U.



TWITTER (ROGAME)