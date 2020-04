Le design Dell XPS 2020 dévoilé dans une image fuite.



Il semble que Dell se prépare à actualiser ses ordinateurs portables XPS 15 9500 et XPS 17 9700. Une image divulguée du site officiel de Dell signalée pour la première fois par Notebook Check révèle que les ordinateurs portables comporteront des écrans 16:10 3840x2400, quatre ports USB-C avec probablement la prise en charge de Thunderbolt 3, ainsi que des pavés tactiles plus grands. Il n'y a pas de port de charge dédié, donc l'ordinateur portable utilisera probablement USB-PD pour le chargement.







Nous n'en savons pas beaucoup plus sur les nouvelles machines, mais nous pouvons nous attendre à ce qu'elles utilisent les puces mobiles Intel Comet Lake de 10e génération récemment couplées à des cartes NVIDIA dédiées, probablement le 1650 Ti mobile au minimum. Il est probable que nous recevrons une annonce officielle de Dell annonçant les ordinateurs portables dans les prochaines semaines.



NOTEBOOKCHECK