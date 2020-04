La production en volume de 3 nm de Samsung fait face à des retards suite à l'impact du coronavirus.



La fabrication 3 nm de Samsung a déjà donné des fruits à l'entreprise, le géant sud-coréen réalisant déjà une production à risque au début de cette année. La société avait précédemment prévu que la production en volume de leur processus de 3 nm commencerait au début de 2021. Cependant, dans un rapport via DigiTimes, cet objectif pourrait avoir glissé jusqu'en 2022 à la suite de la pandémie de coronavirus.







Selon le journal, des sources de l'industrie pointent ce retard non pas à la faute de Samsung dans le processus de fabrication, mais à l'ensemble du mouvement logistique qui doit être mené pour accélérer la production d'un nouveau nœud. Les impacts sur les services de logistique et de transport entraînent des retards dans les livraisons d'EUV et d'autres équipements de production critiques, sans lesquels Samsung aura du mal à atteindre son objectif de production en volume.



Il reste à voir comment cela affectera finalement le résultat net et les prévisions de revenus de Samsung, mais cela ne rendra pas service à la technologie de fabrication haute densité de l'entreprise - surtout si son rival TSMC parvient à contourner ces problèmes.



