ASUS annonce un ordinateur portable de jeu Premium Strix SCAR 17.



La vitesse et l'agilité sont des statistiques cruciales dans le monde de l'esport, où des marges minces comme des rasoirs font la différence entre la victoire et la défaite. Dans une mêlée massive, vous avez besoin d'une machine de jeu capable de suivre l'action. Pour rester compétitif au plus haut niveau, il faut un affichage à rafraîchissement élevé et un processeur graphique puissant qui peut fournir les fréquences d'images fluides nécessaires pour saisir chaque instant.



Le produit phare ROG Strix SCAR 17 représente le summum de l'esport professionnel. Son panneau de jeu à 300 Hz incroyablement rapide surpasse la norme actuelle du tournoi, tandis que son châssis plus grand et son module de refroidissement peuvent faire fonctionner le nouveau GPU GeForce RTX 2080 SUPER à 150 W. gameplay fluide requis pour un jeu compétitif.







De puissants processeurs Intel de 10e génération jusqu'à un Core i9 gèrent habilement les jeux lourds et étendent la polyvalence du SCAR 17 dans les domaines du streaming, de la création de contenu, du codage et au-delà. Un composé thermique en métal liquide exotique recouvre le processeur pour améliorer les performances de refroidissement.Il fait partie d'un système de refroidissement intelligent plus grand qui allie une ventilation supplémentaire, des ventilateurs autonettoyants et une optimisation automatique pour vous offrir la meilleure expérience, quelle que soit la tâche.



Une vitrine pour la vitesse sérieuse



Les graphismes sont au cœur de l'expérience de jeu, les versions standard du SCAR 17 sont donc disponibles avec des GPU NVIDIA jusqu'au GeForce RTX 2070 SUPER. Ils rendent le gameplay soyeux et pompent les fréquences d'images à trois chiffres requises pour un jeu compétitif.



Mais chaque avantage compte au plus haut niveau des esports, et les écrans à rafraîchissement ultra-élevé se régalent de plus de cadres, nous avons donc créé une version spéciale du SCAR 17 avec la GeForce RTX 2080 SUPER. Le refroidissement amélioré de la machine permet à ROG Boost de prendre les vitesses d'horloge du GPU haut de gamme jusqu'à 1560 MHz à 150 W en mode Turbo, dépassant les configurations GeForce RTX 2080 standard.



La dernière série de GPU GeForce RTX est construite sur l'architecture révolutionnaire Turing. Sa puissante combinaison de cœurs CUDA, RT et Tensor couvre l'ombrage programmable, le traçage de rayons en temps réel et l'intelligence artificielle. Ce cocktail permet un éclairage fluide, des reflets et d'autres effets visuels qui peuvent rendre les jeux plus réalistes.



Alors que le GPU dicte le nombre d'images produites par seconde, l'affichage détermine la façon dont vous les voyez. ROG a été à la pointe des affichages à taux de rafraîchissement élevé depuis le début, brisant la barrière des 60 Hz en 2016 avec le premier ordinateur portable de jeu à 120 Hz. Nous avons mené l'industrie à 144 Hz et également à des temps de réponse plus rapides, puis avons élevé la barre à 240 Hz pour correspondre aux moniteurs de bureau les plus rapides de l'époque.



Nous avons été les premiers à commencer à vendre des ordinateurs portables de jeu à 300 Hz l'année dernière, et nous avons remporté le CES 2020 Innovation Award pour un avec le Strix SCAR III. Maintenant, nous apportons la même vitesse au nouveau SCAR 17.



Ses performances de pointe peuvent faire la différence de millisecondes nécessaire pour gagner des tournois. Les batailles pleines d'action suivent plus facilement lorsque vous pouvez voir plus d'images et avoir des délais plus courts entre elles, vous donnant une meilleure compréhension de chaque situation.



Un temps de réponse gris à gris rapide de 3 ms améliore encore votre avantage concurrentiel en minimisant le flou de mouvement pour un suivi précis de la cible. L'écran de pointe est également encadré par des lunettes ultra-étroites qui rendent l'écran spacieux de 17,3 pouces encore plus grand, vous plongeant plus profondément dans le jeu. Avec un rapport écran/corps de 81,5%, vous obtenez une vue impressionnante du champ de bataille dans un appareil avec une empreinte étonnamment petite.







Flexez votre puissance au-delà de l'arène du jeu



Les joueurs d'aujourd'hui sont plus talentueux et diversifiés que jamais, appliquant leurs compétences impressionnantes au streaming, à la création de contenu, à la conception de jeux, etc. Avec le dernier processeur Intel Core i9 de 10e génération à votre disposition, le SCAR 17 a la capacité de prendre n'importe quelle tâche avec rapidité.



Son puissant processeur à 8 cœurs pousse des fréquences aussi élevées que 5,3 GHz avec un seul cœur, et fait tourner jusqu'à 16 threads parallèles pour traverser les travaux lourds. Avec la puissance de feu combinée du GPU et du CPU, vous pouvez produire un flux de haute qualité qui présente des tonnes d'effets visuels fantaisies sans transpirer.



La combinaison du processeur avec jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4-3200 double canal permet une capacité multitâche monstre. Nous avons doté la machine d'une RAM haute performance plus rapide que la vitesse de mémoire de 2933 Hz pour les processeurs de 10e génération, ce qui la rend encore plus réactive.



Les joueurs peuvent sauter en multijoueur, diffuser leur session, discuter avec la chaîne et charger tous les onglets du navigateur dont ils ont besoin pour rechercher les dernières récompenses saisonnières et plus encore. Les créateurs peuvent lancer leur logiciel d'édition multimédia préféré et basculer rapidement entre les programmes pour produire un contenu exceptionnel. Et les utilisateurs expérimentés peuvent exécuter toutes les applications dont ils ont besoin pour une productivité maximale.



Tout se charge à une vitesse de distorsion grâce à deux SSD NVM Express (NVMe) fonctionnant en RAID 0. L'accès aux données est rapide comme l'éclair, ce qui rend l'ensemble du système très réactif. L'espace pour un troisième SSD facilite l'ajout de téraoctets d'espace à la capacité totale, vous donnant de la place pour les derniers jeux (et leurs mises à jour), une bibliothèque multimédia massive, et plus encore.



Le SCAR 17 simplifie l'ajout de mémoire et de stockage avec une conception facile à mettre à niveau qui place les emplacements SO-DIMM et M.2 derrière le panneau inférieur. Il est maintenu en place avec des vis Philips standard, et une vis spéciale à ouverture pop pousse le coin inférieur loin du châssis afin que vous puissiez passer rapidement sous le capot. Les crochets environnants qui maintiennent les bords ensemble sont plus petits et plus solides, vous permettant de soulever doucement le panneau sans érafler le corps ou les outils spéciaux.



Le refroidissement ouvre la voie à des performances hardcore



Les performances de jeu de ce calibre ne seraient pas possibles sans un refroidissement de pointe. Pour maintenir et même élever la barre sur les vitesses d'horloge, nous utilisons une large gamme de tactiques innovantes pour configurer chaque ordinateur portable de jeu pour le succès.



Le SCAR 17 se distingue de sa famille avec des changements clés qui permettent une puissance de crête à son ultra haut de gamme RTX 2080 SUPER GPU. Il surclasse ses frères et sœurs avec 4 dissipateurs thermiques au lieu de 3, avec un total de 284 ailettes de dissipateur thermique qui élèvent la surface totale de dissipation thermique à 178 125 mm2. Le châssis obtient également 1,4 mm de hauteur supplémentaire pour accueillir le module de refroidissement plus robuste.







Le reste des améliorations de refroidissement du SCAR 17 sont partagées avec les modèles standard, et dans certains cas, des files d'attente entières. Nous peignons un composé thermique en métal liquide exotique sur le processeur de chaque ordinateur portable de jeu ROG avec un processeur Intel Core de 10e génération.



Le métal liquide excelle dans le transfert d'énergie thermique du CPU vers le dissipateur thermique, mais il est électriquement conducteur et nettement plus fluide que la pâte thermique standard. Son application est un travail délicat généralement effectué à la main pour empêcher le composé de toucher d'autres composants. Ce n'est pas possible pour la production de masse, nous avons donc commandé un équipement personnalisé pour automatiser le processus avec une précision mécanique.



Le processus est breveté, tout comme la clôture interne spéciale que nous avons conçue pour contenir toute fuite qui pourrait se produire au fil du temps. Nous avons fait leurs débuts avec le ROG Mothership limité l'année dernière et utilisons maintenant le même équipement pour offrir les avantages du métal liquide à un public plus large.



Dans le SCAR 17, le composé aide à maintenir des fréquences plus élevées avec moins de pression sur le système de refroidissement. Moins de tension maintient les niveaux de bruit en dessous de 50 dB en mode Turbo, permettant à votre machine de travailler dur avec moins de grognements des ventilateurs.



Les deux ventilateurs n-Blade sont sculptés pour attirer plus d'air. Ils sont fabriqués à partir d'un polymère à cristaux liquides spécial qui nous permet de tenir dans un nombre incroyable de 83 pales par ventilateur, tout en garantissant que chaque pale est suffisamment solide pour résister à des régimes élevés.



Un dissipateur de chaleur étendu et six caloducs absorbent et distribuent l'énergie thermique du CPU, du GPU et du VRM en les alimentant. Chaque dissipateur thermique est rempli d'ailettes ultraminces de 0,1 mm qui augmentent la surface de dissipation thermique tout en réduisant simultanément la résistance à l'air et l'augmentation du débit.



Notre module de refroidissement autonettoyant maintient la stabilité et les performances à long terme en empêchant l'accumulation de composants critiques tels que les pales de ventilateur et les ailettes du dissipateur thermique. Les tunnels anti-poussière attrapent les particules entrantes et les expulsent par l'arrière, afin de ne pas compromettre le refroidissement au fil du temps.



La chaleur des composants internes peut parfois rendre les claviers moins confortables à utiliser, en particulier pendant les sessions de jeu marathon, nous utilisons donc une ventilation stratégique autour des touches WASD pour créer un flux d'air à travers la zone. Cette conception CoolZone réduit la température de surface jusqu'à 14% par rapport aux systèmes concurrents.



Les exigences de refroidissement et de performances varient en fonction de ce que vous faites, nous proposons donc plusieurs modes adaptés à différents besoins. Le mode silencieux minimise l'acoustique pour les tâches quotidiennes moins exigeantes comme la navigation sur le Web et le streaming vidéo.



Le mode équilibré est idéal pour les jeux, avec la puissance de pomper des FPS élevés sans faire exploser les fans Turbo atteint des hauteurs encore plus élevées avec le volume correspondant, offrant une vitesse maximale pour des performances fluides et fluides, même dans le cadre d'une action intense. Basculez entre ces modes à volonté avec un simple raccourci clavier. Si vous préférez automatiser le processus, vous pouvez créer des profils de scénario personnalisés dans le logiciel ROG Armory Crate pour changer les modes de fonctionnement de manière transparente en fonction de l'application active.



Même la conception structurelle frappante du SCAR 17 est conçue pour améliorer le refroidissement. Inspiré par notre collaboration avec BMW Designworks Group, ses caractéristiques uniques sont à la fois visuellement agréables et avantageuses pour la circulation de l'air.



Une coupe trapézoïdale sous l'écran garantit une circulation d'air illimitée lorsque l'ordinateur portable est ouvert. Les charnières de la porte-ciseaux qui maintiennent le couvercle sont déplacées vers l'avant, ouvrant un espace supplémentaire à l'arrière pour une zone de flux 3D fortement ventilée, où des centaines de perforations précises permettent au SCAR 17 de respirer plus facilement.



Exprimez-vous librement avec une personnalisation approfondie du PC



L'évocation d'une connexion physique plus profonde avec la machine était un thème clé de notre collaboration avec BMW Designworks Group. Le SCAR 17 canalise ce concept dans le nouveau ROG Keystone II, qui met à jour la technologie Keystone que nous avons introduite dans le ROG Strix SCAR III de l'année dernière.



Keystone II offre un lien plus personnalisé vers votre ordinateur portable en reliant des commandes rapides et d'autres fonctions à une clé physique qui tient dans la paume de votre main. Ces appareils compatibles NFC sont ancrés discrètement sur le côté du châssis, ajoutant une touche de couleur subtile. Chacun peut être personnalisé avec un certain nombre de fonctionnalités différentes.







L'insertion d'une clé de voûte peut lancer un mode de fonctionnement spécifique, la bibliothèque de jeux Armory Crate ou l'application ou le jeu de votre choix. Le supprimer peut activer instantanément un mode furtif qui minimise vos applications et coupe le son, ou vous déconnecter de Windows.



La fonction Cloud Profile restaure les préférences personnalisées associées à votre ID ROG pour que les appareils compatibles se sentent plus comme chez eux. Vous pouvez même utiliser Keystone II pour révéler un Shadow Drive secret pour un stockage secret, avec une sécurité supplémentaire via le cryptage sur les systèmes avec Windows 10 Pro.



Les accents Aura Sync ajoutent de la brillance RVB au design extérieur distinctif. Une barre lumineuse enveloppante brille sous les bords avant et latéraux, illuminant votre environnement et complétant le logo ROG rétro-éclairé sur le couvercle. Coordonnez les couleurs et les effets sur tout un écosystème d'appareils Aura Sync pour configurer l'éclairage d'ambiance parfait. Le logiciel ROG Aura Creator offre un contrôle plus avancé, y compris la personnalisation par touche et la possibilité de créer des effets complexes.



L'utilisation de l'éclairage du clavier pour mettre en évidence les liaisons et les raccourcis critiques peut faciliter les jeux, la diffusion en continu et le travail quotidien. Les profils de scénario l'amènent au niveau supérieur en éclairant automatiquement votre disposition préférée pour la tâche à accomplir.



La disposition spacieuse du clavier et la conception réfléchie du clavier rendent l'utilisation quotidienne plus confortable et sans effort. La peinture au toucher doux recouvre le repose-mains, minimisant les taches et les empreintes digitales pour maintenir une apparence propre et élégante jusqu'à la fin de la journée. Le revêtement mince et texturé rend le jeu prolongé plus confortable et est suffisamment résistant pour durer.



Les touches de raccourci dédiées mettent le volume et le microphone en sourdine à portée de main à tout moment, de sorte que vous pouvez effectuer des ajustements rapides sans perdre votre concentration du jeu. Des blocs de touches de fonction stratégiquement espacés permettent une identification plus facile à la volée, et la barre d'espace agrandie fournit une cible plus grande pour votre pouce.



La technologie Overstroke élève le point d'actionnement des interrupteurs à clé sous-jacents pour fournir une réponse plus rapide pour les jeux, et la course prolongée après l'actionnement améliore la sensation globale. Punch dans des combos compliqués avec abandon en sachant que le roulement complet de N-Key enregistre chaque pression avec précision. Vous pouvez frapper des commandes en toute confiance en sachant que le clavier est conçu pour durer avec des commutateurs conçus pour 20 millions de pressions.



Apportez votre A-Game partout



Jouez à des vitesses LAN partout où des connexions compatibles sont disponibles avec Intel Wi-Fi 6 ultra-rapide (Gig +). Autrement connue sous le nom de 802.11ax, la dernière norme Wi-Fi augmente la vitesse et l'efficacité et offre une meilleure connexion sur les réseaux encombrés. Il réduit également la latence, ce qui signifie moins de décalage pour les activités sensibles comme les matchs multijoueurs et le chat vocal.



Pour aider à maintenir le signal le plus fort, le Strix SCAR 17 augmente le Wi-Fi 6 avec ROG RangeBoost. La puissance du signal Wi-Fi peut varier considérablement en fonction de votre emplacement; les murs, les meubles et autres obstructions peuvent facilement bloquer votre connexion.



La technologie RangeBoost évalue la puissance du signal de quatre antennes internes, puis sélectionne la meilleure paire pour l'environnement. Ce réseau multi-antennes peut augmenter la portée jusqu'à 30%. Avec une meilleure stabilité du signal et moins de zones mortes pour naviguer, vous pouvez profiter des réseaux Wi-Fi 6 rapides pour jouer n'importe où.







Si vous avez accès à une ligne dure, la prise Gigabit Ethernet à l'arrière offre la latence la plus faible pour la compétition multijoueur. Des ports arrière supplémentaires font de la place pour tous vos périphériques préférés sans encombrer votre bureau avec des câbles. Profitez de transferts ultra-rapides à des vitesses de 2e génération via l'USB 3.2 Type-C.



Sa compatibilité DisplayPort 1.4 signifie que vous pouvez connecter un moniteur G-SYNC externe pour un gameplay ultra fluide. Mettez l'action sur grand écran avec HDMI 2.0b, qui vous permet de profiter de films et de jeux sur un moniteur 4K ou un téléviseur jusqu'à 60 Hz. Le port USB 3.2 Gen 1 de type A à l'arrière est parfait pour une souris de jeu, et il y en a deux autres à gauche pour une manette de jeu et un stockage externe.



Le port audio 3,5 mm vous permet de brancher votre casque préféré pour un son plus immersif. Pour une expérience sans casque, les haut-parleurs latéraux vous mettent au cœur de l'action. La technologie Smart Amp surveille la sortie audio et effectue des réglages en temps réel pour maintenir les haut-parleurs dans les limites thermiques et d'excursion, évitant ainsi d'endommager les cônes. Le son résultant a moins de distorsion, une plage plus dynamique, des basses plus lourdes et un potentiel de sortie significativement plus élevé. Augmentez le volume et écoutez chaque signal audio du jeu.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



