FANLESSTECH nous dévoilé : Le Kit NUC passif HDPLEX Intros pour boîtiers sans ventilateur de la série H1.



HDPLEX a présenté aujourd'hui le système de refroidissement passif NUC Kit pour les boîtiers NUC sans ventilateur de la série H1 de la société, tels que les H1 V3 et H1.TODD. Conçu pour NUC 7 et NUC 8, le kit NUC passif est un ensemble qui relie thermiquement le processeur du NUC au corps du boîtier H1, qui se double d'un dissipateur thermique.







Il se compose d'une plaque de base en aluminium, d'où émergent six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, trois allant chacun dans les deux directions de la plaque de base et entrant en contact avec les panneaux latéraux du boîtier de la série H1.







En combinaison avec votre boîtier de la série H1, le kit NUC passif peut dissiper des charges thermiques allant jusqu'à 65 W. Le kit NUC passif prend en charge à la fois le mécanisme de montage à 3 boulons du NUC 7 et le mécanisme à 4 boulons du NUC 8. Disponible maintenant, il est au prix de 58,50 $ US.



