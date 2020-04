TECHPOWERUP nous propose le test du : ADATA SE760 Portable SSD 1 To.



Dans cette revue, nous couvrons l'ADATA SE760, qui a été annoncé il y a quelques semaines à peine. Le stockage portable est en train de devenir un segment important pour les consommateurs, car les gens déplacent des quantités croissantes de données. Alors que les disques durs mécaniques offrent des capacités de taille téraoctet depuis des années, ces disques sont tout simplement trop lents pour une expérience utilisateur agréable en raison de leurs taux de transfert lents - la copie de 1 To de données à 100 Mo/s prend 3 heures !







Le SE760 d'ADATA utilise l'interface USB 3.2 Gen2 pour prendre en charge des taux de transfert allant jusqu'à 1 Go / s, ce qui peut changer la donne si vous devez copier beaucoup de données. Étant donné que le SE760 n'utilise aucune pièce mobile, il est beaucoup plus résistant aux chocs qu'un disque dur traditionnel, et il élimine également le goulot d'étranglement de recherche présent sur tous les disques durs.



En interne, ADATA utilise un SSD M.2 NVMe pleine taille qui semble être identique au SX6000 Pro (notre avis). Il utilise un contrôleur Realtek RTS5763DL couplé à des puces NAND 3D TLC 64 couches de Micron. Pour mélanger les données entre NVMe et USB, un pont USB-à-PCIe JMicron JMS583 est installé.



Je n'ai trouvé aucune offre aux États-Unis pour l'ADATA SE760. En Europe, il est disponible dans des capacités de 256 Go (77 € / 70 $), 512 Go (117 € / 107 $) et 1 To (183 € / 168 $).



