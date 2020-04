Intel 10e génération Core Series (Comet Lake-S) serait lancé le 27 mai 2020.



Alors oui, un nouveau jour et encore une nouvelle histoire sur Comet Lake en attente d'Intel. Apparemment, le 30 avril, Comet Lake pour Desktop Intel 10e génération Core Series serait annoncé, puis un mois plus tard, le 27 mai, vous verrez les avis et la disponibilité. Au moins, c'est le bavardage sur le Web en ce moment.



Cette ronde, Wccftech ajoute du sel à cette pile, Intel lancerait sa série de processeurs de bureau grand public le 27 mai, mais le lancement est différent de l'annonce de nos jours. Le 27 entraînerait une levée de l'embargo sur les ventes et les revues, donc tout comme la viande à cuisson lente, qui mijote une sortie sur une période d'un mois.



- Comet Lake-S (CPU de bureau) Annonce du 30 Avril 2020.

- Comet Lake-S (CPU de bureau) Avis, disponibilité détail le 27 Mai 2020.



Actuellement, il y a des bavardages selon lesquels les partenaires expédient déjà des cartes mères (par exemple: Z490, H470, B460) aux examinateurs, des échantillons de CPU sont toujours en attente. Les processeurs de bureau Comet Lake-S tels que les Core i9-10900K, i7-10700K et i5-10600K seront fabriqués à 14 nm et impliqueront des processeurs jusqu'à 10 cœurs avec un TDP de 125W.



Le processus phare serait le Core i9-10900K avec dix cœurs et hyperthreading, où un seul cœur irait jusqu'à 5,3 GHz avec Thermal Velocity Boost. L'horloge de tous les cœurs semble être à 4,9 GHz serait possible, bien que cela ne soit pas confirmé dans les diapositives. Un Core i7-10700K avec huit cœurs et seize threads se verrouillerait à 5,1 GHz sur un seul cœur. Il y a aussi un Core i5 déverrouillé de la fête et le 10600K. Les six cœurs et les douze threads fonctionneront à un maximum de 4,8 GHz. Intel aurait annoncé les processeurs le 30 avril.



Actuellement, le jeu de processeurs se présenterait comme suit :







