ASUS nous propose un nouvel écran : Le VZ279HEG1R.



L'écran de jeu ASUS VZ279HEG1R est conçu pour la victoire dans l'arène des jeux. Avec son écran Full HD, IPS et son temps de réponse de 1 ms, il brouille la frontière entre ce qui est virtuel et ce qui est réel pour vous entraîner dans des mondes de jeu vraiment immersifs. Il comprend même des fonctionnalités centrées sur le joueur comme les technologies ASUS GamePlus pour amener votre expérience de jeu à un tout nouveau niveau.















Écran IPS Full HD 27 pouces

avec un tout nouveau design basé sur les jeux







Avec son écran IPS Full HD de 27 pouces, l'ASUS VZ279HEG1R vous offre un tout nouveau design de jeu basé sur Turbo Rim qui correspond à la configuration de jeu parfaite. Il offre également une fonction d'économie d'espace avec un profil ultra-mince mesurant seulement 7,5 mm de conception sans cadre.



MPRT 1 ms ultra-rapide et taux de rafraîchissement de 75 Hz







Même avec les jeux les plus rapides d'aujourd'hui, l'ASUS VZ249QG1R élimine les bavures et le flou de mouvement grâce à un temps de réponse de 1 ms (MPRT) et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Cette performance visuelle étonnante vous permet de réagir instinctivement à ce que vous voyez à l'écran, de sorte que vous pouvez prendre des virages comme un pilote de voiture de course professionnel, ou éliminer un ennemi avec un tir à la tête en regardant autour de la couverture. De plus, Adaptive-Sync/FreeSync élimine les déchirures d'écran et les fréquences d'images saccadées pour un gameplay encore plus fluide.



Connectivité robuste



Que vous jouiez à des jeux ou diffusiez des vidéos, l'ASUS VZ279HEG1R vous offre de nombreuses options de connectivité, notamment HDMI (v 1.4) et VGA pour prendre en charge une large gamme d'appareils multimédias.



Fonctionnalités centrées sur le joueur







La technologie GamePlus exclusive à ASUS, co-développée avec des joueurs professionnels, offre des améliorations dans le jeu qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre jeu. Ces outils permettent aux joueurs de pratiquer et d'améliorer leurs compétences de jeu.



Technologie sans scintillement







La technologie sans scintillement réduit le scintillement pour vous offrir une expérience de jeu confortable. Cela minimise les cas de fatigue oculaire et d'autres affections oculaires potentiellement dommageables lorsque vous êtes impliqué dans de longues sessions de jeu prolongées.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ASUS