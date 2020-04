Origin PC met à jour son ordinateur portable EON15-X en ajoutant un processeurs 12 coeurs d'AMD.



ORIGIN PC a annoncé la disponibilité du tout nouveau portable de jeu EON15-X et du portable NS-15, tous deux alimentés par des processeurs de bureau AMD Ryzen avec jusqu'à 12 cœurs et 24 threads. Avec un nouveau châssis désormais 20% plus fin et plus léger par rapport à la génération précédente, l'EON15-X offre puissance et mobilité.







Profitez des 12 cœurs du processeur de bureau AMD Ryzen 9 3900 à l'intérieur des ordinateurs portables EON15-X et NS-15, parfaits pour le multitâche comme les jeux, la diffusion en continu, la création de contenu et la productivité. Profitez de graphismes et d'un gameplay de niveau bureau en ajoutant une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 avec un design Max-Q. Exécutez plusieurs applications à la fois avec prise en charge jusqu'à 32 Go de RAM DDR4.



Utilisez un écran à cadre étroit de 15,6 "144 Hz 1080p pour un jeu plus fluide et une utilisation sur PC. Comparés au matériel de la génération précédente, les tout nouveaux ordinateurs portables EON15-X et NS-15 sont 20% plus légers et plus minces, avec un poids de 5,9 livres et 1,28 pouces d'épaisseur .







Les ordinateurs portables EON15-X et NS-15 propulsés par AMD sont fièrement pris en charge par l'équipe de support PC ORIGIN basée aux États-Unis, disponible 24/7.



"Le nouveau EON15-X optimisé par les processeurs AMD Ryzen offre les performances informatiques les plus élevées jamais enregistrées sur un ordinateur portable ORIGIN PC", a déclaré Kevin Wasielewski, PDG et cofondateur d'ORIGIN PC. "Avec les processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération, les ordinateurs portables ORIGIN PC atteignent un nouveau niveau de productivité et de performances avec jusqu'à 12 cœurs et 24 threads étonnants."



"Grâce au processeur AMD Ryzen intégré à EON15-X d'ORIGIN PC, ce nouvel ordinateur portable de remplacement de bureau est parfait pour les joueurs, les créateurs de contenu et tous ceux qui ont besoin d'un haut niveau de productivité", a déclaré Frank Azor, architecte en chef d'AMD, Gaming Solutions. "Le processeur AMD Ryzen 9 3900 à 12 cœurs offre des performances révolutionnaires sur un ordinateur portable."







Les tout nouveaux ordinateurs portables EON15-X et NS-15 :



- Jusqu'à un processeur de bureau AMD Ryzen 9 3900 à 12 cœurs,

- Écran 15,6 "144 Hz FHD (1920x1080) à cadre étroit,

- Jusqu'à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 au design Max-Q,

- Jusqu'à 2 SSD PCIe m.2 2 To et x 2,5 "SSD/HHD/SSHD,

- Jusqu'à 32 Go (2 x 16 Go) de RAM DDR4 2666 MHz,

- Intel Wi-Fi 6 AX200,

- Sound Blaster Cinema 6,

- 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A et un lecteur de carte Micro SD Push-Push,

- 1x DisplayPort 1.4 sur USB 3.2 Type-C, 1x Mini DisplayPort 1.4, 1x sortie HDMI,

- 1x port Ethernet RJ-45,

- Clavier rétroéclairé RGB complet,

- Impression UV HD personnalisée et gravure au laser disponibles,

- Assistance téléphonique gratuite à vie 24h/24 et 7j/7 basée aux États-Unis.



TECHPOWERUP