Les supports marketing Intel Core pour ordinateurs de bureau de 10e génération confirment le nombre de cœurs.



Les éléments marketing des processeurs de bureau Intel "Comet Lake-S" de 10e génération à venir divulgués sur le Web confirment le nombre de cœurs de la gamme. La série sera dirigée par des processeurs Core i9 à 10 cœurs/20 threads, avec des fréquences d'augmentation de la vitesse thermique allant jusqu'à 5,30 GHz. La série Core i7 comprendra des processeurs 8 cœurs/16 threads, avec des fréquences TVB jusqu'à 5,10 GHz.



La série Core i5 obtient son plus gros tir dans le bras, avec l'introduction d'HyperThreading pour la première fois en 8 générations (les derniers processeurs de bureau Core i5 avec HTT étaient des puces Core double génération de première génération). Les puces Core i5 de 10e génération sont à 6 cœurs/12 threads, avec des vitesses d'horloge allant jusqu'à 4,80 GHz.







Ces fréquences devraient indiquer deux choses intéressantes. Premièrement, le Core i5-10600K surclassera le Core i7-8700K (6 cœurs/12 threads, jusqu'à 4,70 GHz boost), ce qui se traduira par une augmentation d'environ 35% des performances par rapport au i7-8700K, si il finit par être au prix de 260 $. Deuxièmement, le Core i7-10700K surclassera le Core i9-9900K grâce à des fréquences plus élevées de 100 MHz, et donnera au segment une augmentation de 30% du rapport qualité-prix par rapport au i9-9900K, si le i7-10700K finit par coûter cher à 380 $.







Le Core i9-10900K surclassera le i9-9900K à la fois sur les fronts à un seul et à plusieurs threads compte tenu de son boost max 300 MHz plus élevé et de deux cœurs supplémentaires (quatre threads supplémentaires), dans ce qui pourrait être un gain de rapport qualité-prix d'environ 25%, en supposant un prix inchangé de 500 $.







La capacité d'Intel à évaluer le i9-10900K au nord de 500 $ sera sévèrement limitée par le positionnement d'AMD sur le Ryzen 9 3900X, étant donné que la puce à 12 cœurs s'est vendue à environ 450 $ en plus d'une vente saisonnière. Une analyse de la nomenclature de février suggère qu'AMD s'est donné une marge de réduction des coûts "massive" avec son approche à puce, et peut réduire de manière agressive les prix du 3900X pour concurrencer le i9-10900K. Il en va de même pour ses Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X.



