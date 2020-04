Microsoft Edge est désormais le deuxième navigateur Web le plus populaire.



Le dernier navigateur Edge de Microsoft basé sur le navigateur open source Chromium est désormais le deuxième navigateur le plus populaire au monde. Lancée il y a seulement trois mois, elle a déjà augmenté sa base d'utilisateurs dans le monde pour devenir plus populaire que même certaines alternatives durables telles que Mozilla Firefox, qui est maintenant la 3ème option la plus populaire, montrant que la base d'utilisateurs de Firefox diminue en faveur de le nouveau navigateur Edge de Microsoft.











Le numéro un est toujours Google Chrome, qui détient la majorité des utilisateurs à 68,5%, tandis que Edge est à 7,59%. Firefox est présent avec une part de marché de 7,19%, la plaçant juste en dessous d'Edge. Il est impressionnant de voir un nouveau navigateur gagner une grande base d'utilisateurs en si peu de temps, car les navigateurs alternatifs mettent souvent des années à gagner même 2% du marché.



TWEAKTOWN