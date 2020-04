NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Mobile Spécifications données.



NVIDIA a lancé la semaine dernière sa famille de GPU SUPER Mobile GeForce série RTX 20 avec quatre références: le RTX 2080 SUPER (mobile), RTX 2070 SUPER (mobile) et leurs variantes Max-Q. Une diapositive de marketing ASUS ROG vient de révéler le troisième SKU inopiné de la série, le RTX 2060 SUPER (mobile), gracieuseté d'un bulletin de nouvelles Hardware Unboxed. Basé sur le silicium "TU106", ce SKU a une configuration de noyau identique à son homologue de bureau, avec 2176 cœurs CUDA "Turing", 136 TMU, 64 ROP, 272 cœurs tenseurs, 34 cœurs RT et une largeur de 256 bits. Interface mémoire GDDR6, contenant 8 Go de mémoire.







Là où le RTX 2060 SUPER (mobile) diffère de la partie bureau, c'est la vitesse d'horloge et la gestion agressive de l'alimentation. Il est cadencé à 1305 MHz base GPU, 1485 MHz GPU Boost (1470/1650 MHz pour le SKU de bureau). L'horloge mémoire est intacte à 14 Gbps (GDDR6-efficace). Bien que la diapositive ne le dise pas, il est fort probable qu'il existe une variante Max-Q de cette référence avec des vitesses d'horloge plus serrées et des objectifs de puissance nettement inférieurs.



