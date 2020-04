AMD annule la technologie StoreMI, le remplaçant arrive bientôt.



AMD a mis à jour aujourd'hui son avis de modification de produit en notant que son logiciel StoreMI ne sera plus disponible au téléchargement. "AMD a décidé de mettre fin à la vie de la version actuelle de la technologie StoreMI, et à compter du 31 mars 2020, AMD ne mettra plus cette technologie à disposition sur AMD.com.



Les utilisateurs finaux qui téléchargent la version actuelle de StoreMI la technologie avant le 31 mars 2020 peut continuer à l'utiliser par la suite (c'est-à-dire qu'elle ne sera pas désactivée), mais AMD ne fournira plus d'assistance technique ou à l'utilisateur final. Au lieu de cela, AMD concentrera ses ressources de développement interne sur une solution de remplacement avec ensemble de fonctionnalités et une fenêtre de sortie prévue du 2T20. " - déclare le site Web d'AMD Product Change Advisory.







La technologie StoreMI d'AMD offrait aux utilisateurs la possibilité de combiner jusqu'à 256 Go de mémoire SSD avec un disque dur plus lent, pour fournir des "vitesses de type SSD avec une capacité de type disque dur", et elle était prise en charge par les processeurs Ryzen de deuxième génération jusqu'à la troisième génération actuelle, Ryzen. CPU de la série 3000.



Étant donné qu'AMD travaille sur une solution de remplacement qui sortira au deuxième trimestre, nous nous attendons à ce que la nouvelle solution soit meilleure et plus utilisable, nous en ferons donc rapport dès qu'il y aura plus d'informations.



TECHPOWERUP