ZOTAC nous propose : Les nouvelles GTX1650 avec mémoire en GDDR6.



ZOTAC a dévoilé une gamme agile de deux nouvelles cartes graphiques basées sur la dernière puce graphique GeForce GTX 1650 GDDR6 de NVIDIA. Ils sont même overclockés en usine malgré l'absence d'un connecteur d'alimentation supplémentaire et en s'appuyant sur le slot PCIe pour l'alimentation.



La ZOTAC GTX 1650 GDDR6 standard (modèle: ZT-T16520F-10L) comprend la solution de refroidissement à ventilateur unique la moins chère de la société, consistant en un dissipateur thermique avec des ailettes à projection radiale semblable au refroidisseur de CPU d'origine d'Intel; ventilé par un seul ventilateur de 90 mm. La carte offre un minuscule overclocking d'usine: jusqu'à 1620 MHz GPU Boost, par rapport à la référence NVIDIA 1590 MHz.











L'autre carte, la ZOTAC GTX 1650 GDDR6 AMP (modèle: ZT-T16520D-10L), dispose d'un dissipateur thermique légèrement plus grand qui est toujours moulé à partir d'un seul bloc d'aluminium; ventilé par deux ventilateurs de 70 mm. Cette carte fonctionne à 1650 MHz GPU Boost (contre 1590 MHz de référence). Les deux cartes conservent leurs 4 Go de mémoire GDDR6 à des vitesses de référence de 12 Gbps. Les sorties d'affichage sur les deux sont identiques: une de DVI-D double liaison, HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4.



La société n'a pas révélé de prix, bien que nous nous attendions à ce que son prix soit compris entre 150 et 160 $ afin de ne pas marcher sur les orteils de la GTX 1650 Super.



TECHPOWERUP