GENESIS nous propose un nouveau clavier Gamers : Le THOR 240 RGB.



Genesis Thor 420 RGB est une excellente offre pour les joueurs qui recherchent un clavier mécanique rapide, durable et doux. Équipé de touches plates, le nouveau modèle propose également un prix avantageux, qui ne brûlera pas votre budget. Le Genesis Thor 420 RGB est un clavier avec des interrupteurs mécaniques plats avec une durabilité de 50 millions de clics.



Les touches nécessitent une faible force d'activation (45 g) et fournissent un retour suffisant en un clic. C'est pourquoi le nouveau Thor 420 est idéal non seulement pour les jeux, mais aussi pour travailler avec des documents. L'ensemble est fermé dans un boîtier en aluminium, équipé d'un éclairage LED RGB avec effet PRISMO et 22 modes de travail.











En tant que produit destiné principalement aux joueurs, le Genesis Thor 420 RGB a également une fonction de retournement N-Key complète. Ce mécanisme empêche le blocage des touches, lorsque plusieurs d'entre elles, voire plus de dix, sont enfoncées en même temps. Le fabricant déclare que le modèle présenté n'a pas de limites à cet égard et vous pouvez appuyer sur toutes ses touches à la fois. Des boutons multimédias ainsi qu'une option pour bloquer la touche Windows sont également un ajout bienvenu.



Les paramètres de l'appareil peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins individuels avec l'utilisation d'une application avancée préparée par le fabricant. Le clavier mécanique Genesis Thor 420 RGB à profil bas sera disponible à l'achat dans quelques jours. Les acheteurs potentiels devraient s'attendre à un prix d'environ 78 €.



Spécifications techniques :



- modèle : Thor 420 RGB,

- type de clavier : discret, mécanique,

- durabilité du commutateur : 50 millions de clics,

- force requise pour l'activation: 45 g,

- rétroaction : clic perceptible et audible,

- nombre de touches : 104,

- nombre de touches multimédias : 12,

- taille : 418 x 113 x 24 mm,

- communication : câble USB 1,65 m,

- systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



Pas de date ni de prix pour le moment.



