ASTRO nous propose une nouvelle manette de jeu : La C40 TR.



















DÉTAILS DE LA MANETTE C40 TR



Le manette C40 TR est une manette professionnelle de haute qualité, entièrement personnalisable, conçue pour les vrais joueurs. Résistante et facile d'entretien, la manette C40 TR est dotée de modules analogiques et directionnels qui sont amovibles et interchangeables, ainsi que de boutons arrière configurables, permettant de multiples configurations et une vitesse et une précision accrues pour tous les styles de jeu et tous les genres.



Performances continues en mode filaire ou sans fil avec un son sans fil haute fidélité. Logiciel gratuit pour créer et partager des profils de manette personnalisés. Avec plus de 12 heures d'autonomie, la manette C40 TR est conçue pour les sessions de jeu intenses.



Licence officielle par Sony Interactive Entertainment LLC !



MODULES AMOVIBLES INTERCHANGEABLES







Remplacez rapidement et facilement les modules analogiques et directionnels pour des performances exceptionnelles en continu. Configurez la manette en mode Décalé ou Parallèle. Les capuchons de stick remplaçables offrent une personnalisation supplémentaire pour un avantage compétitif.



LOGICIEL DE CONFIGURATION ASTRO C40 TR







Créez et enregistrez des profils personnalisés de mappage et de sensibilité de la manette, ainsi que des profils d'égaliseur audio. Basculez entre 2 profils uniques, stockés sur la manette, sans temps d'indisponibilité.



Caractéristiques



- CONÇU POUR LES TOURNOIS : Prêts à s'adapter à tous les environnements, les produits de la gamme TR ASTRO Gaming présentent une conception et des performances premium pour tous les types de joueurs. Tous les produits de la gamme Tournament Ready sont conçus et développés pour répondre aux spécifications exigeantes des joueurs professionnels.



- BOUTONS ARRIÈRE INTÉGRÉS ET CONFIGURABLES : La disposition optimale des boutons à l'arrière pour une meilleure ergonomie améliore la précision dans les moments critiques. Les possibilités de configuration rationalisent la manette pour tous les genres et tous les styles de jeu tout en améliorant le temps de réponse et la précision. Assignez les boutons directement sur la manette sans logiciel PC requis.



- FONCTIONNALITÉ FILAIRE/SANS FIL : Avec le commutateur de mode intégré, passez rapidement du mode filaire au mode sans fil pour vous adapter à n'importe quel environnement de jeu.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 199.95 euros.



ASTROGAMING