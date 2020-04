SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le TG5 RGB.























Avec le TG5 Pro RGB, nous avons apporté une upgrade complète à l’un de nos classiques : ce boîtier midi ATX est un perfectionnement approfondi de notre très prisé TG5 RGB. Alors que le style impressionnant du panneau frontal illuminé a été hérité de son prédécesseur, notre dernier boîtier a été fourni avec les options de contrôle et d’installation qui sont comprises dans nos modèles les plus récents.



Le panneau latéral, entièrement fait de verre trempé, mets l’accent sur le matériel installé tandis que les câbles, l’alimentation et les disques de données sont discrètement camouflés. Quatre ventilateurs adressables RVB de 120 mm apportent des effets lumineux impressionnants ainsi qu’un flux d’air refroidissant. Le support de ventilateur des trois ventilateurs avant permettent également l’installation facile d’un système de refroidissement à eau.



Un éclairage frontal RVB



Trois ventilateurs adressables RVB de 120 mm illuminant la quasi-totalité de la surface du panneau frontal, prêtant ainsi au TG5 Pro RGB un look radiant incomparable. Un autre ventilateur pré-installé se trouve sur le panneau arrière et mets la lumière sur l’intérieur du boîtier. Les LEDs peuvent être contrôlées de façon précise et éclairées comme voulu avec le logiciel de cartes mères compatibles ayant un brochage 5V-D-coded-G or 5V-D-G. Si la carte mère n’a pas ce type de connexion, un choix de vingt effets lumineux peut être opéré via contrôle manuel. Ces effets lumineux peuvent être commodément sélectionnés en utilisant un bouton au-dessus de l’avant du boîtier.



Un design intelligent



Le TG5 Pro RGB est conçu pour une accessibilité améliorée et une installation facile. Le panneau latéral et le panneau frontal peuvent être facilement et rapidement enlevés, permettant un montage simple des composants. Un flux d’air constant est apporté par les quatre ventilateurs de 120 mm. Trois d’entre eux sont placés au sein du boîtier principal et directement derrière le panneau frontal pour assurer une prise d’air maximale. En utilisant le support de ventilateur détachable, le boîtier comporte assez d’espace pour un radiateur avec une longueur allant jusqu’à 360 mm.



Une vue complète



La beauté n’est pas seulement superficielle. C’est pour cela que l’intérieur du boîtier est presque complètement visible. Tandis que le panneau frontal en verre laisse passer l’éclairage des ventilateurs, le panneau latéral présente une vue du matériel installé. Pour que rien de gâche cette belle allure du boîtier, aucune vis n’est visible sur le panneau latéral. Le panneau est simplement posé sur le cadre latéral et attaché à l’arrière du boîtier par deux vis.



Plein d’espace pour le matériel



Votre matériel haut de gamme trouvera assez de place à l’intérieur du TG5 Pro RGB. Les cartes graphiques de 40 cm, les refroidisseurs CPU d’une hauteur allant jusqu’à 16,7 cm et les alimentations d’une longueur maximale de 20,5 cm seront confortablement accommodées au sein du boîtier. Des disques de stockage de données de différentes tailles rentreront tout aussi facilement. Il y aura plus qu’assez d’espace pour trois disques durs de 3,5" ou pour quatre SSDs de 2,5".



Un intérieur organisé



Afin que l’attention soit entièrement portée sur les composants importants, toute distraction à l’intérieur du TG5 Pro RGB est rapidement éloignée de la vue. L’alimentation, les disques durs et SSDs sont camouflées dans le tunnel d’alimentation et derrière le tiroir pour carte mère. Le câblage disparait à travers les chemins de câbles facilement accessibles, ce qui apporte une apparence organisée à tout moment.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SHARKOON