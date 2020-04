TENDA nous propose : Le POE30G-AT.







Tenda PoE30G-AT est l'IEEE802.3 AT Gigabit injecteur PoE, est entièrement conforme à la norme 802.3, la transmission de puissance par câble Ethernet, la distance de transmission maximale peut atteindre 100 mètres. L'injecteur PoE possède deux ports de données Ethernet gigabit et un port de sortie combinant données et alimentation.



De plus, l'appareil peut être utilisé pour les applications d'alimentation PoE compatibles IEEE802.3af/PoE telles que les AP sans fil, le téléphone VoIP et le web CAM. L'alimentation en courant du câble Ethernet assure non seulement la fiabilité du système, l'expansion traditionnelle du réseau électrique, mais simplifie également le déploiement de CPL.



Performance PoE







Les ports PoE supportent à IEEE802.3at et IEEE802.3af standard supporte la puissance élevée AT (30W).



Extension de distance d’alimentation







La distance de puissance standard peut être étendue jusqu'à 100 mètres. L’appareil peut étendre la portée de la puissance PoE sur de longues distances et simplifier le déploiement des CPL afin que l'équipement PD puisse fournir de l'énergie.



Une libération des Gigabit rapide







Le port RJ45 à détection automatique 10/100M/1000Mbps assure une transmission rapide des données, prend en charge le transfert de la vitesse du fil et MDI/MDI/MDIX, plug and play.



Performance stable







Adopte une nouvelle solution de puces, apporte une nouvelle expérience de performance, un transfert de données puissant.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans les sites E-Commerces à partir du 10 Avril 2020.



Le prix est de : 19.95 euros.



TENDA