MSI annonce de nouveaux ordinateurs portables de la série créator et de jeu.



MSI a complètement évolué! En plus du GE66 Raider et du GS66 Stealth primés, MSI a dévoilé la gamme complète de six séries d'ordinateurs portables destinés aux joueurs. Seul le plus fort peut survivre et évoluer! MSI est le seul fabricant d'ordinateurs portables à fournir un approvisionnement stable sous la perturbation mondiale de la chaîne d'approvisionnement.



Soyez désormais à l'avant-garde et passez à la prochaine génération en choisissant les derniers ordinateurs portables de jeu MSI équipés d'un processeur Intel Core i9 de 10e génération (Comet Lake série H) et des derniers graphiques GeForce RTX Super Series, nouvellement conçus pour les joueurs avec style !











La performance de nouvelle génération peut divertir et satisfaire les joueurs dans tous les aspects. Les ordinateurs portables MSI rénovés peuvent révéler la véritable puissance de calcul du processeur Intel Core i9 de 10e génération. Dotée d'un processeur allant jusqu'à i9-10980HK, la dernière puce Intel a un impact notable sur les FPS dans les jeux exigeants et le multitâche.



Avec le dernier démarrage à 50% de la puce Intel dans l'informatique et le boost Turbo monocœur atteignant 5,3 GHz, les joueurs peuvent désormais profiter d'une expérience de jeu inégalée. En outre, consultez le Ray Tracing en temps réel dans les jeux avec jusqu'à la nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, optimisée par l'IA, qui peut également fournir une efficacité plus rapide que sa génération précédente.







GAGNANTS DE PRIX RECONNUS : GE66 RAIDER, GS66 STEALTH



GS66 et GE66 ont redéfini ce qui est possible en matière de finesse et de légèreté avec des designs innovants. Il est difficile de croire que toutes les fonctionnalités, un écran avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 300 Hz 5 fois plus rapide, une batterie 99,9 wattheures plus grande et des performances puissantes des processeurs et des graphiques phares, sont toutes regroupées sous le capot compact du GS66 et GE66.



GS66 STEALTH : SHAPER IN CORE BLACK



Avec le nouveau thème mystique "Core Black", le design discret et sobre a remporté à la fois le "iF Design Award" et le "Red Dot Design Award". Des appareils puissants mais portables indiquent où va l'industrie. Fidèle à son nom, GS66 Stealth montre ce que signifie être plus net et plus élégant avec les derniers processeurs et graphiques puissants. La GS66 a également libéré tout son potentiel grâce au nouveau Cooler Boost Trinity + exclusif de MSI avec des lames minces de 0,1 mm pour maximiser son débit d'air, permettant au système de rester frais et puissant.



GE66 RAIDER : LIGHT'EM UP ET RISE OF THE NEW RAIDER !



Le GE66 Raider futuriste représente des joueurs enthousiastes. Ce n'est pas seulement la meilleure arme puissante pour les joueurs, mais elle enflamme également la véritable âme de joueur. GE66 est l'assemblage de l'esthétique et de la performance. Le châssis semblable à un vaisseau spatial et la dernière Mystic Light brillent avec le spectacle d'éclairage panoramique des aurores RVB 16,8 millions. Propulsé par les derniers CPU et GPU, GE66 a défini ce que signifie être un ordinateur portable de jeu portable. Ainsi, il n'est pas trop surprenant que le portable phare héroïque innovant ait obtenu un remarquable "Red Dot Award".



Les séries MSI GT Titan, GP/GL Leopard et GF Thin ont également publié leur dernière édition avec le dernier processeur Intel H -series de 10e génération et les graphiques NVIDIA GeForce pour offrir une large gamme de sélections à tous les joueurs.



MSI CREATOR 17 : LE MEILLEUR ORDINATEUR PORTABLE DE CRÉATION DE CONTENU AVEC UN MINIMUM D'AFFICHAGE À LED ET UNE EXACTITUDE DE COULEUR RÉELLE



Pour les professionnels qui recherchent de puissants ordinateurs portables de création de contenu, le MSI Creator 17 est celui-là. Il s'agit du tout premier ordinateur portable au monde doté d'un mini écran LED. Conçu pour les créateurs, le Creator 17 est également le premier ordinateur portable à répondre aux normes DisplayHDR 1000; son écran 4K de 17 pouces offre une luminosité maximale de plus de 1000 nits, qui a été acclamé par les médias comme un écran révolutionnaire plus lumineux que n'importe lequel de ses concurrents, qu'il s'agisse d'écrans IPS ou OLED.



Désormais, avec des processeurs Intel H-series de 10e génération et le processeur graphique GeForce RTX 2080 SUPER, il est difficile de surestimer que le Creator 17 est facilement le plus puissant des ordinateurs portables GeForce RTX Studio pour la prochaine génération.



Capable de lancer de rayons en temps réel, d'accélération de l'IA et de vidéo de très haute qualité, le MSI Creator 17 aide les artistes à créer un contenu incroyable en un temps record. Les Creator 15M et 17M de la même série sont également entièrement mis à niveau avec les derniers CPU et GPU. Ils sont livrés avec les pilotes Studio de NVIDIA, offrant les performances et la stabilité ultimes pour les applications créatives.



SOYEZ ENCHANTÉ ET ÉVOLUÉ AVEC L'ESPRIT MSI DRAGON !



MSI a toujours été l'avant-garde évoluant avec une technologie révolutionnaire et a produit des ordinateurs portables avec sophistication et qualité. La capacité de production et de conception en interne et la profession non-stop font de MSI le rôle principal pour présenter les ordinateurs portables avec une technologie de pointe et maintenir la capacité de production même pendant les périodes difficiles.



Voici les fiches techniques :











