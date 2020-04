Redémarrage et installation de la nouvelle notification de Windows 10 version 2004.



Windows 10 version 2004 présente une nouvelle notification qui avertit l'utilisateur de la nécessité de redémarrer pour terminer l'installation, en mettant à jour le système d'exploitation à partir de la version précédente.







La mise à jour Windows 10 de mai 2020 en attente sera mise à jour avec un nouvel écran de notification pour les mises à jour, mises à jour prêtes pour Windows 10, c'est-à-dire. Vous allez voir un nouvel écran dans l'Action Center, entre autres choses, j'ai l'impression que nous revenons au style de Windows Vista?



Quoi qu'il en soit, les ordinateurs portables seront invités à connecter l'alimentation. La notification de mise à jour mise à jour affiche les boutons que vous choisissez ensuite une heure, redémarrer ce soir, redémarrer maintenant. Et n'oubliez pas de connecter l'appareil à l'alimentation.



THE GURU3D