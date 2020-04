ASUS nous propose un nouvel écran Gamers : Le TUF Gaming VG279QM.







Fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 280 Hz



Avec sa fréquence de rafraîchissement étonnante overclockable de 280 Hz, l'écran est deux fois plus rapide que les moniteurs 144 Hz classiques. Vous découvrirez des graphismes incroyablement fluides et pourrez prendre l'avantage dans les FPS, les jeux de course, de stratégie en temps réel et de sport.



ASUS FastIPS Display−temps de réponse (GTG) de 1 ms







ASUS FastIPS Display permet aux cristaux liquides de réagir jusqu'à 4 fois plus vite que les écrans IPS traditionnels, pour un temps de réponse ultrarapide. Avec un temps de réponse égal à 1 ms (gris à gris), les effets de traînée et les flous cinétiques sont quasiment inexistants. Ce moniteur vous offre une qualité d'image supérieure et des couleurs vives grâce à son espace colorimétrique 95 % DCI-P3 et son rapport de contraste de 1 000:1. Son angle de vision large de 178° réduit la distorsion de l'image et l'altération des couleurs lorsque vous êtes excentré par rapport à l'écran.



Certifié compatible avec NVIDIA G-SYNC



Avec sa fonctionnalité Fréquence de rafraîchissement variable (VRR) par défaut sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 10-Series et NVIDIA GeForce RTX 20-Series, vous aurez droit à une expérience fluide et dépourvue de tout effet de déchirement.



EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC



Avec ELMB SYNC, vous pouvez activer simultanément ELMB et Adaptive-Sync afin d'éliminer les effets de ghosting et les déchirements de l'image. Les visuels ainsi affichés sont plus précis et les taux de rafraîchissement restent élevés même lorsque vous jouez.



Technologie HDR avec DisplayHDR 400







La technologie HDR permet d'étendre la plage dynamique des images et d'offrir des contrastes plus marqués que sur les moniteurs classiques. Les niveaux de luminosité et de noirs feront ressortir chaque détail infime de vos images. L'écran peut aussi afficher 400 cd/m² de luminosité, ce qui correspond aux critères exigeants de la certification DisplayHDR 400.



Mode Multi HDR







Vous avez désormais la possibilité de choisir entre plusieurs modes HDR pour ajuster les performances du moniteur en fonction du contenu affiché à l'écran.



Dynamic Shadow Boost







La technologie Dynamic Shadow Boost éclaircit automatiquement les zones sombres de votre univers de jeu sans surexposer les zones plus claires. Elle améliore l'affichage tout en facilitant le repérage de vos ennemis dissimulés à travers la map.



GamePlus







Le moniteur intègre la fonction exclusive ASUS GamePlus, un raccourci qui vous permet de bénéficier d'améliorations directement dans vos jeux et ainsi de jouer à votre plein potentiel. Cette fonction a été développée avec la participation de joueurs professionnels et leur permet de pratiquer et d'améliorer leurs talents.



Technologie Ultra-Low Blue Light







La technologie ASUS Ultra-Low Blue Light réduit la quantité de lumière bleue potentiellement nocive produite par l'écran. Quatre paramétrages de filtres sont disponibles pour contrôler le niveau de réduction de la lumière bleue.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 399 euros.



