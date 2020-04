ASUS annonce des ordinateurs portables et des périphériques de jeu Electro Punk.



ASUS Republic of Gamers a récemment annoncé une nouvelle série d'appareils de jeu Electro Punk en édition spéciale ornés d'une combinaison audacieuse de couleurs noir et rose. ROG a une longue histoire de tissage d'Aura Sync dans un vaste écosystème d'appareils pour permettre aux joueurs de mettre en lumière leur personnalité à travers leur équipement. Cependant, de nombreux joueurs recherchent des moyens de s'exprimer sans allumer leur éclairage RVB. C'est pourquoi la palette de couleurs ROG s'agrandit pour inclure une nouvelle teinte inspirée du cyberpunk.



La création d'une nouvelle couleur pour n'importe quel appareil ROG prend soin. La sélection d'une teinte, sa mise en œuvre et sa mise en correspondance dans une variété de matériaux est compliquée pour un seul appareil, et encore moins pour une collection entière. Heureusement, les concepteurs de ROG ont convenu très tôt de se concentrer sur les roses inspirés du cyberpunk. Après avoir examiné environ 10 nuances de roses robustes et de coraux croquants dans différents éclairages et environnements, les concepteurs de ROG ont opté pour une teinte à haute énergie avec le code de couleur hexadécimal # F7266B.



Pour rendre les reflets colorés plus percutants, le noir classique a été sélectionné comme toile de fond. Sur le plan pratique, les matériaux sombres résistent bien dans le temps, ce qui est crucial pour les appareils fortement manipulés. Les ordinateurs portables sont souvent retirés et retirés des sacs, les souris peuvent présenter des signes d'usure, et les oreillettes et les bandes des écouteurs subissent une utilisation constante. Les couleurs sombres semblent nettes et propres, tout en ajoutant le contraste parfait aux accents plus brillants et à l'éclairage RVB.



Une collection complète



La combinaison de couleurs Electro Punk est disponible sur un ensemble complet d'appareils ROG correspondants, notamment l'ordinateur portable de jeu ROG Strix G15, le casque ROG Strix Go 2.4, le clavier ROG Strix Scope TKL, la souris ROG Strix Impact II, le tapis de souris ROG Sheath et le ROG Ranger Sac à dos BP1503. Cette collection d'équipement de jeu a tout ce dont un joueur a besoin pour rivaliser et gagner avec style, n'importe où.



Ordinateur portable de jeu ROG Strix G15 Electro Punk







Le ROG Strix G15 de 15 pouces se concentre sur les principes fondamentaux du jeu pour rendre le jeu accessible à un public plus large. L'édition Electro Punk met une couronne de corail sur une machine de jeu rationalisée. Une bande élégante autour du châssis reflète le bord délimité du pavé tactile, tandis que les motifs cybertextes ornent le pont. Des touches plus lumineuses comprennent des touches WASD en surbrillance et un logo ROG rose incontournable sur le couvercle.



À l'intérieur, le dernier processeur Intel Core i7 de 10e génération possède 8 cœurs et 16 threads pour accélérer le travail et le jeu au quotidien. Grâce à un composé thermique en métal liquide exotique peint sur l'ensemble de la gamme d'ordinateurs portables ROG 2020 dotés de processeurs Intel de 10e génération, ces processeurs fonctionnent mieux avec moins de bruit. Pour des fréquences d'images solides dans une variété de titres, Strix G est configurable avec jusqu'à un GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.



Il est combiné avec un écran de jeu jusqu'à 240 Hz qui permet des graphiques fluides et soyeux. Le temps de réponse gris à gris du panneau de 3 ms rend les mouvements rapides nets. La polyvalence du Strix G15 est complétée par une mise en réseau WiFi 6 ultrarapide pour une latence plus faible et moins de retard sur les réseaux compatibles, jusqu'à deux SSD NVMe PCIe 3.0 fonctionnant en RAID 0 pour des temps de chargement à vitesse de distorsion et un troisième emplacement SSD évolutif qui permet aux utilisateurs d'ajouter des téraoctets de l'espace. Les ordinateurs portables de jeu Strix présentent tous une conception facile à mettre à niveau qui simplifie énormément les modifications de mémoire et de stockage.







Casque de jeu ROG Strix Go 2.4 Electro Punk







Le ROG Strix Go 2.4 Electro Punk est un casque sans fil USB-C 2,4 GHz, permettant des connexions sans fil ultra stables pour des jeux multi-plateformes en déplacement, un son sans décalage sur PC, PlayStation, Xbox ou appareils intelligents, et l'itinérance partout avec une Nintendo Switch en mode portable.



Le Strix Go 2.4 léger se charge rapidement, dispose d'une batterie longue durée pour les sessions de jeu sans interruption et est livré avec un adaptateur USB-C vers USB 2.0 plus un connecteur de 3,5 mm, ce qui facilite la connexion à différents appareils. Des détails rose chaud à l'intérieur et autour du bandeau, des coussinets d'oreille et du logo ROG lui donnent cette touche spéciale, tandis que le reste reste noir audacieux pour éviter les taches.



Le Strix Go 2.4 se distingue également par sa qualité sonore exceptionnelle. Il dispose d'une technologie de diversion du signal pour une large scène sonore et un son de jeu immersif complet. Un microphone à perche amovible alimenté par une suppression du bruit à la pointe de l'industrie et alimentée par l'IA fournit un son plus clair pour discuter et jouer n'importe où, tandis que les boutons intégrés permettent un accès rapide aux commandes de volume et de microphone.



Plusieurs nouveaux packs ROG Electro Punk associent l'ordinateur portable ROG Strix G15 au casque de jeu ROG Strix Go Core Electro Punk. Ses chambres hermétiques et ses pilotes ASUS Essence de 40 mm offrent un son riche. Et sa large prise en charge multiplateforme pour PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles apporte le style et le son Electro Punk à tous les principaux appareils de jeu.



Clavier de jeu ROG Strix Scope TKL Electro Punk







Des touches accrocheuses accentuent les bords du nouveau clavier Electro Punk ROG Strix Scope TKL. L'éclairage Aura Sync brille sous chaque touche, à travers le logo ROG, et projette même une sous-lumière RVB par le bas. Ce clavier mécanique a été créé spécifiquement pour les jeux multijoueurs au rythme rapide, renonçant à un pavé numérique complet pour faire plus d'espace sur le bureau pour les mouvements rapides de la souris.



Sa touche CTRL agrandie à gauche est également plus facile à trouver dans la frénésie FPS. Doté de commutateurs Cherry MX, les joueurs peuvent saisir des commandes complexes en toute confiance. Avec sa construction durable recouverte d'aluminium et sa taille compacte, le Strix Scope TKL Electro Punk est facile à insérer dans des sacs à dos pour voyager vers des réseaux locaux, des tournois et d'autres événements d'esports.



Souris de jeu ROG Strix Impact II Electro Punk







Les boutons programmables au-dessus du repose-pouce se placent contre le corps de la nouvelle souris de jeu ROG Strix Impact II Electro Punk. Avec un éclairage RVB compatible Aura Sync intégré au logo, à la molette de défilement et à l'avant, cet étourdisseur brille de haut en bas.



Un nouveau look ne change pas l'attrait durable de Strix Impact II. Conçu pour les joueurs professionnels, il offre une action fluide pour un jeu sérieux et une ergonomie optimisée pour le confort. Son cadre léger de 79 g dispose d'un mécanisme à bouton pivotant pour une vitesse de précision et une sensation tactile. Même le cordon recouvert de caoutchouc souple de la souris minimise les accrocs et la traînée.



Personnaliser les performances d'Impact II est simple. Le capteur optique de 6 200 dpi garantit précision et réactivité, tandis qu'un bouton DPI à la volée peut basculer entre quatre profils de sensibilité. La conception exclusive de la prise du commutateur enfichable facilite la modification des résistances aux clics et la durée de vie d'une souris. Cinq boutons programmables peuvent être personnalisés pour s'adapter à n'importe quel style de jeu.



Tapis de souris de jeu ROG Sheath Electro Punk







Chaque ordinateur portable Strix G15 de l'édition Electro Punk est livré avec un tapis de bureau spécial ROG Sheath qui établit une précision extrême pour les souris de jeu. À un énorme 35 pouces de diamètre et 17 pouces de profondeur, le coussin offre un confort et un coussin inégalés pour les périphériques ROG.



Le tissu tissé serré recouvre un dos antidérapant qui ne bouge pas. Des points renforcés le long de son bord brillant limitent l'effilochage, tandis que le tissu principalement noir sur le côté droit permet de minimiser les éraflures dans les zones les plus fréquentées.



Sac à dos ROG Electro Punk







La collection Electro Punk est rendue plus portable avec le sac à dos ROG Ranger BP1503 fourni. Personnalisé avec des passepoils roses, des patchs et une barre oblique sur le devant, ce sac à dos pour ordinateur portable de 15 pouces est fabriqué avec un extérieur hydrofuge léger et durable pour protéger l'équipement de la bruine et des éclaboussures quotidiennes. L'intérieur en filet permet aux utilisateurs d'organiser leurs cordons sans enchevêtrement, tandis qu'un compartiment rembourré garde un Strix G15 ou un autre ordinateur portable de jeu confortable.



