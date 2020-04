NVIDIA fait de la GDDR6 une option mémoire GeForce GTX 1650 officielle.



NVIDIA a mis à jour la page produit de sa carte graphique GeForce GTX 1650 pour faire de la GDDR6 une option de mémoire officielle en plus de la GDDR5 avec laquelle la SKU a été lancée, au deuxième trimestre de 2019. NVIDIA a maintenant deux spécifications de produit pour le SKU, le GTX 1650 (G5) et GTX 1650 (G6). Les deux comportent 896 cœurs «Turing» CUDA, 56 TMU et 32 ROP; mais diffèrent entièrement dans la configuration de la mémoire et les vitesses d'horloge.











La GTX 1650 (G6) dispose de 4 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 12 Gbit/s, sur un bus mémoire de 128 bits, par rapport au GTX 1650 d'origine, qui utilise 4 Go de GDDR5 8 Gbit/s sur la même largeur de bus. Il en résulte un gain de 50% de bande passante mémoire pour la nouvelle SKU : 192 Go/s contre 128 Go/s.



En revanche, les vitesses d'horloge du GPU sont inférieures à celles de la GTX 1650 d'origine. La nouvelle variante G6 fonctionne à 1410 MHz de base et 1590 MHz GPU Boost, par rapport à 1485/1665 MHz de la GTX 1650 d'origine. Cela a probablement été fait pour garantir que le nouveau SKU s'inscrit dans l'enveloppe d'alimentation de la carte 75 W typique de l'original, permettant des conceptions de cartes qui n'ont pas de connecteurs d'alimentation supplémentaires. En ce qui concerne les prix, Newegg avait récemment un MSI GeForce GTX 1650 GDDR6 Gaming X coté 159 $.



TECHPOWERUP