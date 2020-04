INNO3D lance les cartes graphiques COMPACT GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC COMPACT.



INNO3D, un fabricant leader de composants multimédias haut de gamme pionniers et de diverses innovations est ravi d'ajouter le tout nouveau Supercharger INNO3D GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC et COMPACT. INNO3D ajoute cela à son arsenal déjà impressionnant de superchargeurs. INNO3D a à ce jour également publié différentes versions de l'architecture Turing de NVIDIA telles que l'INNO3D GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2060 et les dernières versions des GeForce GTX 1660 Ti et GTX 1660 - la GTX 1650 TWIN X2 OC et COMPACT adopte la même récompense - remportant l'architecture Turing de NVIDIA «Best-in-Class».











Avec des performances allant jusqu'à 2 fois la GeForce GTX 1050, c'est la meilleure solution lorsque vous envisagez de mettre à niveau votre PC vers l'INNO3D GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC ou COMPACT. La GTX 1650 GDDR6 est la mise à niveau la plus idéale pour les joueurs débutants qui recherchent une option rapide mais silencieuse et économe en énergie pour jouer à leurs jeux préférés.



Les nouvelles avancées d'ombrage améliorent les performances, améliorent la qualité de l'image et offrent de nouveaux niveaux de complexité géométrique tandis qu'une nouvelle architecture de mémoire unifiée avec deux fois le cache de son prédécesseur permet de meilleures performances sur les jeux modernes complexes.











À ce jour, NVIDIA a publié presque toutes les versions possibles de son architecture Turing. À une extrémité du spectre, nous avons l'extrême GeForce RTX 2080 Ti à travers le RTX 2060 plus raisonnable, et enfin les GTX 1650, GTX 1660 Ti et GTX 1660 où les noyaux RT et Tensor (pour le lancer de rayons et l'apprentissage en profondeur, respectivement) ont obtenu en faveur d'une baisse des prix. Mais il reste encore un marché inexploité: le secteur budgétaire avec l'INNO3D GeForce GTX 1650 TWIN X2 OC et COMPACT qui est maintenant avec GDDR6.











Des années de R&D ont permis à INNO3D de faire des progrès technologiques, repoussant sans cesse les limites et renforçant leur expertise dans l'industrie des cartes graphiques. Il a élevé INNO3D à un point qui fait la différence pour les joueurs haut de gamme et les professionnels de la création de conception qui atteignent des performances élevées avec un contrôle de la température exceptionnel et à des niveaux de bruit super silencieux.



INNO3D