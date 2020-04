ASUS dévoile le portable ROG Zephyrus Duo 15.

ASUS nous dévoile le portable ROG Zephyrus Duo 15.



ASUS a dévoilé aujourd'hui son dernier ordinateur portable de jeu phare sous la forme du ROG Zephyrus Duo 15. Comme son nom l'indique, le Zephyrus dispose d'un écran de 15 "dont la configuration peut varier d'un panneau 1080p à 300 Hz, ou d'un 4K , Panneau de 60 Hz pour les utilisateurs qui préféreraient la qualité d'image et l'immobilier en pixels pour le travail graphique (les deux panneaux couvrent 100% de l'espace colorimétrique AdobeRGB).



Outre l'écran principal, ASUS en a également inclus un deuxième, juste au-dessus du clavier, qu'il a surnommé ScreenPad Plus: un écran tactile mat de 14,1 pouces à 60 Hz (3840 x 1100) qui peut être incliné à 13 degrés afin qu'il tombe dans le champ de vision de l'utilisateur tout en augmentant simultanément le flux d'air vers le PC.







ASUS travaille avec des développeurs de jeux et d'applications pour accroître l'utilité du ScreenPad Plus, avec des applications d'écran telles que Twitch et Discord. L'intégration des jeux réels est une autre histoire, les jeux devant être programmés spécifiquement pour cette configuration, ce qui signifie que le support sera quelque peu limité. ASUS a déjà annoncé qu'il travaillait avec Techland pour que Dying Light 2 puisse profiter de l'affichage secondaire.







Cependant, étant un PC de jeu phare, la crème de la crème dans les choix matériels vient à l'intérieur, pas à l'extérieur. ASUS a équipé le Zephyrus Duo des derniers processeurs Intel de 10e génération aux côtés des dernières cartes graphiques RTX Super de NVIDIA pour ordinateurs portables. Les deux configurations les moins chères sont livrées avec le panneau 1080p, 300 Hz, et offrent deux choix : un Core i7-10875H, RTX 2070 Super, 32 Go de RAM DDR4 et 2 To de stockage (RAID) pour 2 999 Dollars, ou une liste de matériel comprenant d'un Core i9-10980HK, RTX 2080 Super, 16 Go de RAM DDR4 et 1 To de stockage PCIe pour 3 499 Dollars.







Un autre niveau au-dessus de cela et vous êtes dans le domaine 4K, 60 Hz, avec ce Zephyrus Duo particulier comprenant un Core i9-10980HK, 32 Go de RAM, 2 To de stockage (RAID) et un RTX 2080 Super pour 3 699.99 Dollars.



Les options 1080p seront disponibles à partir du 29 Juin 2020, tandis que la version 4K sera disponible le 1er Juin 2020.



TECHSPOT