Ryzen 7 3700X comparé avec le Core i7-10700, et le RYZEN 5 3600X avec le i5-10600K.



La publication technique basée à Hong Kong HKEPC a publié une évaluation des performances de quelques échantillons d'ingénierie de processeur de bureau Core "Comet Lake-S" de 10e génération qu'ils ont notés. Il s'agit notamment du Core i7-10700 (8 cœurs/16 threads), du i5-10600K (6 cœurs/12 threads), du i5-10500 et du i5-10400.



Les quatre puces ont été associées à une carte mère OEM d'origine Dell basée sur le chipset B460 d'Intel, 16 Go de mémoire DDR4-4133 à double canal et une carte graphique RX 5700 XT pour constituer le banc d'essai. Ce banc a été comparé à plusieurs processeurs Intel 9e génération Core et AMD 3e génération Ryzen.











Parmi les benchmarks purement orientés CPU, le i7-10700 s'est avéré échanger des coups avec le Ryzen 7 3700X. Il est important de noter ici que le i7-10700 est une puce verrouillée, peut-être avec un TDP de 65 W. Sa fréquence de suralimentation de 4,60 GHz est inférieure à celle du déverrouillé, 95 W i9-9900K, ce qui finit par dépasser la plupart des tableaux de performances par rapport au 3700X.



La comparaison entre l'i7-10700 et le 3700X ne peut toujours pas être écartée, car la nouvelle puce Intel pourrait être lancée à peu près au même prix que le 3700X (si vous suivez les tendances des prix de lancement du i7-9700 par rapport au i7-9700K).







Le Ryzen 7 3700X bat le Core i7-10700 dans Cinebench R15, mais prend du retard dans Cinebench R20. Les deux se retrouvent à moins de 2% l'un de l'autre dans le banc CPU-Z, 3DMark Time Spy et FireStrike Extreme (scores de physique). Le milieu de gamme Ryzen 5 3600X a beaucoup plus de chance de repousser ses rivaux à venir, avec des performances significatives sur les i5-10600K et i5-10500 dans les deux versions de Cinebench, CPU-Z bench, ainsi que dans les deux tests 3DMark. Le i5-10400 est à moins de 6% du i5-10600K. C'est important, car le i5-10400F dépourvu d'iGPU pourrait se vendre à des prix bien inférieurs à 190 $, les deux tiers du prix du i5-10600K.















Ces performances doivent être prises avec un grain de sel car les échantillons d'ingénierie ont une manière de fonctionner très différemment des puces de détail. Intel devrait lancer ses processeurs Core "Comet Lake-S" de 10e génération et ses cartes mères de chipset Intel série 400 le 30 avril.



