TECHPOWERUP nous propose le test du : Cooler Master MasterFan MF120 Halo.



Il était prévu d'ajouter un éclairage RVB aux ventilateurs, puis les entreprises ont décidé d'en ajouter encore plus. Nous avons vu CORSAIR le faire avec leurs nouveaux ventilateurs iCUE QL RGB, et d'autres, y compris NZXT et Thermaltake, ont eu des versions de ces ventilateurs avec plus de 20 LED RGB dans chacune.



Bitspower a opté pour une voie légèrement différente en cachant les LED à l'extérieur des boucles d'anneau et en ayant toujours un grand nombre de LED dans leur Njord Dual Fin, il était donc prévu que la tendance se poursuive. Cooler Master avait remanié leurs solutions de refroidissement il y a quelques années avec des ventilateurs dans le cadre de la toute nouvelle série MasterFan.



Les entrées originales étaient toutes axées sur la performance, et elles continuent d'être vendues aujourd'hui. Le MF120 Halo a été ajouté au portefeuille de produits, qui a été introduit dans d'autres régions plus tôt et est arrivé aux États-Unis peu de temps après le CES 2020. Nous jetons un coup d'œil à ces fans aujourd'hui, et merci encore à Cooler Master d'avoir envoyé des échantillons de révision !







Le Cooler Master MasterFan MF120 Halo est déjà en concurrence avec le CORSAIR iCUE QL120 RGB pour le nom de produit le plus stupide, d'autant plus que le "MF" dans "MF120" signifie également MasterFan, donc je vais me permettre de les appeler le Cooler Master. MF120 Halo dans cette revue désormais. Disponible en tant que ventilateur unique ou en triple pack avec un contrôleur RVB inclus, j'ai demandé un échantillon de ce dernier pour pouvoir tester plusieurs multiples des mêmes ventilateurs pour la précision statistique et également voir si le bundle avait plus de sens avec le contrôleur ajouté.



Comme le montre l'image marketing fournie ci-dessus, chaque ventilateur possède une double boucle d'éclairage RVB adressable et une conception de pale hybride pour soi-disant un équilibre entre le flux d'air et la pression statique. Nous commençons l'examen par un aperçu des spécifications du ventilateur dans le tableau ci-dessous.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP