MSI nous propose un nouveau PC portable : Le GS66 Stealth.



Le GS66 Stealth est un ordinateur portable portable robuste doté d'un processeur Intel Core i9 jusqu'à 10e génération et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Pour libérer tout son potentiel, le nouveau Cooler Boost Trinity + exclusif avec des lames minces de 0,1 mm pour maximiser le flux d'air. La grande batterie de 99,9 Wh et l'affichage ultra-rapide de la fréquence de rafraîchissement de 300 Hz garantissent une productivité imparable et un gameplay fluide.















Sharper In Core Black



Le design noir mat et discret de la toute nouvelle GS66 Stealth reste fidèle au surnom de Stealth, vous permettant de vous fondre dans toutes les situations. Le châssis en métal noir renforcé le rend plus rigide parfait pour une utilisation quotidienne. Le GS66 Stealth n'est pas seulement un puissant ordinateur portable de jeu portable, mais c'est un outil essentiel qui offre une confiance discrète dans le monde du jeu et du monde professionnel.



Révéler le vrai calcul

Puissance du processeur Intel Core i9 de 10e génération







MSI équipe le dernier processeur Intel Core i9 de 10e génération pour passer à travers les travaux multitâches et les jeux lourds. Une fréquence monocœur plus élevée fournit jusqu'à 5,3 GHz, profitant de la meilleure expérience de jeu. La nouvelle génération offre des performances sans précédent, il est maintenant temps de révéler votre véritable puissance de jeu.



Carte graphique Nvidia GeForce RTX SUPER

Obtenez des super pouvoirs. RTX. C'est en marche.







La nouvelle série GeForce RTX SUPER a plus de cœurs et plus d'horloges pour des performances SUPER rapides par rapport aux GPU de la génération précédente. Voyez vos jeux prendre vie grâce au lancer de rayons ultra-rapide; fournit des ombres, des reflets et un éclairage physiquement précis. Exploitez les noyaux Tensor pour un traitement AI ultra-puissant. La mémoire avancée, les améliorations de performances et les technologies de traitement font de ces GPU l'arme parfaite pour les joueurs hardcore. Obtenez vos super pouvoirs.



Découvrez le son supérieur avec le haut-parleur Duo Wave



Ressentez la puissance du son et profitez d'un tout nouveau niveau d'excellence audio avec le nouveau haut-parleur Duo Wave à déclenchement frontal de MSI dans le système audio Dynaudio de classe mondiale. La technologie de radiateur passif génère des basses sonores et un son clair et net. La conception à l'avant offre un son plus percutant et plus précis, profitez de la sensation auditive ultime.



Frayez-vous un chemin à travers le jeu



Accélérez avec l'affichage ultra-rapide de la fréquence de rafraîchissement de 300 Hz, 5 fois plus rapide que les ordinateurs portables conventionnels. Découvrez des graphismes de jeu fluides afin de pouvoir réagir plus rapidement pendant le jeu.



La façon dont la musique devrait être



Plongez-vous dans la musique sans perte et profitez de la qualité sonore supérieure avec l'audio haute résolution. Faites l'expérience et écoutez l'audio comme il était prévu.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pour la fiche technique, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



MSI