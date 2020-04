ASUS nous propose un nouvel écran : Le PA248QV.















Couleur incomparable. Créativité illimitée.







ProArt Display PA248QV est un moniteur de 24,1 pouces conçu pour satisfaire les besoins des professionnels de la création, du montage photo et vidéo à la conception graphique. ProArt Display PA248QV est calibré en usine et vérifié par Calman pour offrir une superbe précision des couleurs (∆E <2).



Il fournit également 100% sRGB/100% Rec. Couverture de l'espace colorimétrique 709. Avec les fonctionnalités exclusives d'ASUS, telles que le préréglage ProArt et la palette ProArt avec des réglages de couleur, de niveau de noir et de luminosité à six axes, le PA248QV facilite l'obtention du look exact que vous désirez rapidement, facilement et précisément.



Faites ressortir la vraie beauté de vos photos







L'écran ProArt offre 100% sRGB et 100% Rec. Gamme de couleurs 709 pour une reproduction riche et vivante qui garantit que chaque détail de vos photos est clair et réaliste.



Haute fidélité des couleurs pour des teintes vraiment expressives



Admirez des teintes pures et expressives grâce à une reproduction des couleurs fidèle à la réalité. Les écrans ProArt atteignent ∆E <2, de sorte que vos images sont reproduites avec précision à l'écran - vous permettant de voir exactement à quoi ressemblera votre travail une fois terminé.



∆E <2



Précision des couleurs.



Couleurs vraies, dès la sortie de la boîte



Les professionnels de la couleur s'appuient sur des affichages aux couleurs précises pour s'assurer que leurs créations sont exactement comme prévu. L'affichage ProArt PA248QV est calibré en usine et vérifié par Calman pour garantir une précision des couleurs de pointe. Chaque écran ProArt est soumis à des tests rigoureux et méticuleux pour garantir une gradation des couleurs plus fluide. Consommateur de pro, vous êtes assuré d'avoir des expériences de visualisation et de création de contenu aux couleurs précises.



Ajustement rapide de la gamme de couleurs







Le préréglage ProArt exclusif à ASUS propose plusieurs modes pour un ajustement rapide de la gamme de couleurs. Que vous souhaitiez étalonner les couleurs, éditer des vidéos ou manipuler des photos, vous pouvez facilement basculer et répondre à vos besoins.



Expérience d'édition personnalisée







La palette ASUS ProArt vous permet de personnaliser votre affichage via un large éventail de paramètres, y compris les réglages de teinte de couleur, de température et de gamma - tous facilement accessibles via des menus intuitifs à l'écran. Il existe également des curseurs en niveaux de gris à deux points pour les six couleurs, offrant une plus grande flexibilité de réglage des couleurs que de nombreux moniteurs concurrents. La palette ProArt vous permet de produire rapidement et de manière cohérente, et vous permet de contrôler facilement votre gestion des couleurs.



Connectivité riche



ProArt Display PA248QV offre une connectivité riche avec DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4), des ports D-Sub et un concentrateur USB intégré, il est donc facile de se connecter à une grande variété d'appareils et de profiter de vitesses de transfert ultrarapides avec stockage externe - répondre à toutes les demandes de création de contenu.



Aperçu de l'illustration en taille réelle







Gagnez du temps et travaillez plus intelligemment avec la balance virtuelle ASUS QuickFit. Cette fonction intelligente superpose une grille à l'écran qui permet d'aligner et de prévisualiser les documents dans leurs tailles réelles avant l'impression.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pour la fiche technique, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



