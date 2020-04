Le chipset INTEL H81 prend une retraite bien méritée !







Intel a annoncé qu'il allait abandonner certains de ses chipsets basés sur Lynx Point qui sont le plus souvent associés à ses processeurs Haswell sur le socket LGA 1150. Parallèlement au chipset H81 de longue date, d'autres chipsets Intel Lynx-point entrent en fin de Le cycle de vie comprend Q87, C226, QM87 et HM86.



Lancé à l'origine sur le marché en 2013, le chipset H81 d'Intel est la dernière victime de la stratégie d'interruption de produit d'Intel. Le chipset H81 ainsi que d'autres qui entrent en discontinuité sont tous basés sur sa lithographie à 32 nm. Le chipset H81 a été conçu pour les processeurs Haswell Intel de 4e génération et a agi comme la version économique du chipset Z87, moins certaines de ses fonctionnalités premium, notamment la prise en charge de l'overclocking.







Intel indique que, bien que le support de son programme d'interruption de produit ait commencé le 30 mars 2020, les clients pourront toujours passer des commandes de chipsets H81, Q87, C226, QM87 et HM86 jusqu'au 31 mars 2021. La dernière livraison sera distribuée le Le 30 septembre 2021, tandis que les commandes non annulées avant le 31 mars 2021 deviendront non annulables.



Le chipset H81 est notamment un chipset de bureau, tandis que C226 fait partie de son portefeuille de serveurs, et QM87 et HM86 font partie de son segment mobile. Les jeux de puces QM87 et HM86 devaient tous deux être interrompus au quatrième trimestre mais ont duré près de cinq ans de plus que prévu.



Directement lié à ce qui précède, Intel a annoncé l'année dernière qu'il ressuscitait son processeur Intel Pentium G3420 basé sur Haswell, qui était abandonné, ce qui était apparemment dû à une augmentation de la demande des clients.



Les clients à la recherche d'un chipset à long terme à faible coût sont invités à se tourner vers des chipsets tels que le H310 conçu pour les processeurs Coffee Lake d'Intel.



ANANDTECH