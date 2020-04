AKITIO nous propose un accessoire pour les PC portable : Le boîtier Node Titan eGFX Thunderbolt 3.







AKiTiO a présenté un nouveau boîtier Thunderbolt 3 eGFX spécialement conçu pour les utilisateurs professionnels. Le Node Titan peut héberger des cartes graphiques professionnelles de haute qualité grâce à son bloc d'alimentation de 650 W.



AKiTiO a été parmi les premières entreprises à introduire un châssis TB3 eGFX pour cartes vidéo à la fin de 2016. Un peu plus de trois ans plus tard, après avoir appris de ses clients ses besoins, AKiTiO propose son Node Titan qui met à niveau le Node original dans chaque manière possible.



Le nouveau boîtier est un peu plus compact, mais il peut accueillir des cartes graphiques pleine longueur (32 cm) pleine hauteur (17 cm) 2,5 largeur (6 cm) qui consomment jusqu'à 500 W et nécessitent deux PCIe 8 broches connecteurs d'alimentation. En particulier, le boîtier peut accueillir toutes les dernières cartes vidéo AMD et NVIDIA et est certifié pour les cartes professionnelles haut de gamme, y compris NVIDIA Quadro RTX 4000.







Pour garantir un refroidissement suffisant des cartes utilisées à l'intérieur du Node Titan d'AKiTiO, le boîtier est équipé de deux ventilateurs: l'un est utilisé pour le bloc d'alimentation et l'autre refroidit la carte elle-même. Pendant ce temps, l'enceinte a une poignée pour faciliter son transport.



Quant aux dimensions, l'enceinte mesure 35,7 × 13,5 × 26,6 cm (14,06 × 5,31 × 10,47 pouces), elle est donc en fait plus compacte que la précédente. Pourtant, puisque la boîte est en acier inoxydable, pas en aluminium, elle n'est donc pas exactement légère.







Le Node Titan d'AKiTiO est disponible directement auprès de l'entreprise ainsi que de ses partenaires.







Notamment, le Node Titan est un boîtier eGFX pur et ne dispose pas d'un port GbE ou d'un concentrateur USB, il est donc relativement bon marché selon les normes de châssis eGFX à 334,75 $.



ANANDTECH