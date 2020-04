BENQ nous propose un nouvel écran : Le EW2780U.















La HDRi fait passer votre immersion visuelle au niveau supérieur



Immergez-vous complètement grâce à la HDRi de BenQ, une technologie exclusive qui améliorera le contenu HDR sur votre écran avec un contrôle intelligent, des réglages de clarté et des couleurs vives. La technologie HDRi vous offre des images 4K plus claires et plus nettes que jamais, pour un résultat global supérieur.



Contrôle intelligent







Le contrôle intelligent détecte le niveau actuel de lumière ambiante et le contenu affiché. Il ajuste ensuite automatiquement la luminosité de l’écran pour vous permettre de bénéficier d’une visualisation idéale.



Clarté exceptionnelle







La HDRi améliore également le contraste et la clarté de l’image pour plus de détails. Vous verrez tous les détails des zones les plus sombres, sans surexposer les zones claires.



Couleurs vives







Avec la HDRi, les couleurs atteignent un niveau de précision et d’intensité plus élevé, ainsi qu’une saturation et un équilibre raffinés qui offrent une expérience époustouflante.



Plongez au cœur du divertissement audiovisuel



Transformez votre espace de divertissement avec un moniteur série EW HDR 4K 10 bits de BenQ. Il offre une excellente expérience cinématique et une qualité sonore supérieure pour une immersion cinématique inégalée. La HDRi de BenQ et les haut-parleurs TrueSound treVolo intégrés offrent une expérience de divertissement inégalée.



Explorez tous vos sens



Avec les moniteurs à écran IPS de la série EW de BenQ vous avez la sensation d’être dans une salle de cinéma. La fréquence d’image cinématique 24 i/s offre une expérience cinématographique authentique et immersive.



Un son impressionnant



Équipés de 2 haut-parleurs treVolo de 5 watts, les moniteurs BenQ série EW offrent un son fidèle pour une meilleure immersion. treVolo est une marque d’enceintes professionnelles du groupe BenQ. Ne reposant sur aucune licence technologique, treVolo entend créer une qualité sonore haut de gamme et sur mesure pour chaque haut-parleur intégré.



Le son authentique treVolo







Découvrez une expérience audio incroyable sans quitter votre bureau. BenQ a optimisé son audio pour produire un son authentique avec des réglages personnalisés en n’adoptant pas d’index tels que le niveau sonore, les watts et l’annulation du bruit. Lorsque vous écoutez le son d’un haut-parleur treVolo, vous obtenez cinq indicateurs sonores pour une immersion totale, ainsi que trois réglages personnalisés pour votre plus grand plaisir.



Le divertissement selon vos goûts



Réglez le moniteur comme vous le souhaitez. Le navigateur à 5 touches offre une grande commodité et vous permet de sélectionner facilement vos paramètres préférés. La gestion des câbles a été pensée de manière intelligente pour résoudre les problèmes d’encombrement tout en prenant en charge tout type de contenu grâce à des sources d’entrée polyvalentes.



Nous prenons soin de vos yeux



Les technologies Eye-Care à la pointe du secteur de BenQ réduisent la fatigue oculaire tout en garantissant un confort accru à l’utilisateur après une période d’utilisation prolongée.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible à partir du 7 Avril 2020.



Le prix est de : 579.95 euros.



