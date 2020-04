ASUS envisage d'appliquer du métal liquide contrairement à TIM dans certains de leurs ordinateurs portables de jeu.



Les overclockers et les passionnés sérieux utilisent depuis longtemps le métal liquide sur les machines haut de gamme, mais il est généralement appliqué à la main, ce qui n'est pas possible pour la production de masse. Depuis plus d'un an, nous développons un procédé et une machine propriétaires capables de l'appliquer à grande échelle. ASUS voit cela différemment.



Les métaux liquides ont des points de fusion bas qui les rendent fluides à température ambiante. Ces alliages sont très conducteurs, ils sont donc extrêmement efficaces pour transférer de l'énergie thermique entre des surfaces comme une puce de processeur et un dissipateur thermique. Les avantages sont bien établis dans les cercles d'overclocking et de bricolage. Les tests internes d'ASUS ont renforcé l'attrait pour les ordinateurs portables de jeu et leurs ingénieurs ont observé une réduction de 10 à 20 ° C des températures en fonction du processeur.











- ASUS -



L'interface thermique améliorée crée une marge qui peut être utilisée de différentes manières. Des températures plus basses aident les processeurs à maintenir des vitesses d'horloge plus élevées plus longtemps, et empêchent également les ventilateurs de monter à des RPM plus forts. La marge thermique supplémentaire peut également être utilisée pour atteindre des fréquences encore plus rapides et des performances plus élevées.



ASUS applique Conductonaut de Thermal Grizzly car il a une concentration plus faible d'étain, qui n'est pas aussi conducteur que le gallium et l'indium qui composent également l'alliage. Plutôt que de travailler en étroite collaboration avec Thermal Grizzly comme nous le faisons avec d'autres partenaires, nous avons acheté les quantités initiales de manière plus désinvolte pour garder le projet secret. Même Intel ne connaissait pas nos plans pendant le développement.



La première étape consiste essentiellement à peindre; un bras mécanisé mouille sa brosse dans un récipient en métal liquide, puis glisse d'avant en arrière à travers le CPU. Il effectue exactement 17 passes, ce que nos tests approfondis ont déterminé comme le nombre idéal pour une couverture complète. Plutôt que de simplement glisser d'avant en arrière, la machine imite le mouvement humain en se déplaçant également verticalement pour ajouter un arc subtil.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Nous avons effectué de nombreux tests internes pour déterminer la meilleure quantité de métal liquide. Trop peu réduit l'efficacité du transfert thermique, mais trop augmente la probabilité de fuite et gaspille inutilement un matériau coûteux. La première étape n’applique pas suffisamment, donc une deuxième machine injecte plus de composé à deux points du dé. La tension superficielle créée par la couche initiale aide à répandre le matériau supplémentaire sans brossage ultérieur.



Trouver les bons composants pour la deuxième étape a été l'un des aspects les plus difficiles du projet. Bien que nous ayons pu utiliser des pièces standard, il était extrêmement difficile de se procurer des pièces capables non seulement de contenir du métal liquide, mais également de distribuer de manière fiable une dose précise. La seringue et la pompe sont en acier inoxydable pour éviter de réagir avec le composé.

ROG est tellement métal



Notre projet de métal liquide est toujours en cours alors que nous continuons à rechercher un meilleur refroidissement pour les ordinateurs portables de jeu. L'an dernier, le ROG Mothership a été notre premier système à tirer parti de la technologie. Sa production limitée nous a permis de piloter une version antérieure du processus qui reposait sur la peinture à la main de la couche initiale.



Nous avons automatisé la phase de brossage pour améliorer l'efficacité et repensé la cale pour qu'elle fonctionne sur différentes cartes mères, permettant un déploiement beaucoup plus large sur toute la famille des ordinateurs portables de jeu ROG avec des processeurs Intel Core de 10e génération.



Les brevets sur notre procédé de métal liquide et l'éponge reconnaissent officiellement l'innovation que ROG continue d'apporter aux ordinateurs portables de jeu. Le composé thermique supérieur améliore suffisamment le refroidissement pour améliorer sensiblement les performances, les températures et l'acoustique. Là où il était autrefois limité au domaine de l'overclocking hardcore, nous mettons le métal liquide à la disposition d'un public beaucoup plus large.



Les ordinateurs portables ROG avec métal liquide Thermal Grizzly Conductonaut seront disponibles au deuxième trimestre de cette année. Contactez votre représentant ROG local pour plus de détails sur les prix et la disponibilité dans votre région et consultez notre guide des ordinateurs portables de jeu 2020 pour en savoir plus sur la gamme.



