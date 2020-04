MSI nous propose "des nouvelles cartes graphiques" : Les GeForce GTX 1650 GDDR6.



En tant que fournisseur de cartes graphiques GAMING le plus populaire au monde, MSI est fier d'annoncer sa gamme de cartes graphiques basée sur le GPU GeForce GTX 1650. Le grand changement est qu'au lieu de GDDR5, ces nouveaux modèles sont équipés de modules de mémoire GDDR6 plus rapides, offrant de meilleures performances que les modèles originaux.



Ces nouveaux modèles obtiendront la désignation "D6" dans leurs noms pour indiquer l'utilisation d'une mémoire plus rapide. La GeForce GTX 1650 a été soigneusement conçue pour équilibrer performances, puissance et coût, et comprend toutes les nouvelles innovations Turing Shader qui améliorent les performances et l'efficacité.



Équipée d'excellentes solutions thermiques, la série MSI GeForce GTX 1650 D6 est conçue pour fournir des vitesses d'horloge de base et de mémoire plus élevées pour des performances accrues dans les jeux. La série GAMING de MSI offre les meilleures performances thermiques et de jeu que les joueurs attendent de MSI.



Avec des conceptions solides et nettes, GAMING et VENTUS XS offrent un excellent équilibre avec un fort refroidissement à double ventilateur et des performances exceptionnelles. Les séries AERO ITX et Low Profile (LP) sont d'excellentes options pour les joueurs qui cherchent à inclure la puissance de Turing dans une construction à petit facteur de forme. Avec cette gamme complète, il y a beaucoup de choix pour toute demande.



















Après avoir remporté de nombreux prix sur la série MSI RTX 20, la 7e génération de la conception thermique emblématique TWIN FROZR est également conçue pour refroidir la série MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING. Doté de deux ventilateurs TORX 3.0 brevetés de MSI, la conception unique du ventilateur combine les avantages de deux pales de ventilateur de formes différentes pour générer d'énormes quantités de flux d'air.



Les nouvelles garnitures sur les pales de ventilateur traditionnelles créent un flux d'air concentré pour une pression d'air plus élevée tout en réduisant le bruit. Le dissipateur thermique personnalisé est conçu pour une dissipation thermique efficace afin de maintenir la température basse et les performances élevées. Un look gris bronze et noir agressif accentue l'éclat glorieux des LED blanches dans la carte. En utilisant le logiciel MSI Dragon Center mis à jour et amélioré, le contrôle et la synchronisation de vos composants éclairés par LED sont plus faciles que jamais.



Habillée d'un design noir et argenté à la mode avec des formes de style industriel, la série MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS est une version plus petite du design VENTUS populaire. La nouvelle conception thermique à double ventilateur fournit un débit et une pression d'air plus concentrés pour des performances de refroidissement améliorées. En utilisant une conception à contact direct, le dissipateur thermique transfère la chaleur du GPU rapidement et efficacement.



Les modèles GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX sont de petite taille, mais tout aussi performants que leurs grands frères. Le modèle AERO ITX utilise un seul ventilateur haute performance sur un dissipateur thermique compact doté de caloducs efficaces et d'une dissipation optimisée. Tout cela est recouvert d'un carénage noir et blanc très chic avec des détails en carbone. Même dans un petit facteur de forme, il est important de rester aussi silencieux que possible.



Pour les personnes qui recherchent la version la plus compacte des modèles MSI GeForce GTX 1650 D6, il existe la série Low Profile (LP). Doté d'une conception thermique à double ventilateur pour un environnement stable avec une meilleure dissipation. Sa petite taille convient aux mini-systèmes et aux châssis spécifiques à profil bas. Inclus dans la boîte sont deux tailles de supports pour les utilisateurs à choisir.



MSI Afterburner est le logiciel Overclocking de carte graphique le plus reconnu et le plus utilisé au monde. Il vous donne le contrôle total de votre carte graphique et vous permet de surveiller les mesures clés de votre système en temps réel. Afterburner vous donne un coup de pouce gratuit pour une expérience de jeu fluide grâce à des FPS plus élevés.



Voici les fiche techniques :











TECHPOWERUP