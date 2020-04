RIVET NETWORKS nous propose : Des cartes réseau 2.5GbE Ethernet E3100 Killer basées sur les PHY Intel "Foxville".



Rivet Networks a officiellement lancé aujourd'hui ses cartes d'interface réseau Killer Ethernet E3100 2,5 Gbit/s destinées aux ordinateurs portables de jeu et aux cartes mères. Ces solutions 2,5 GbE sont basées sur les puces PHY «Foxville» de la série i225 d'Intel. Le nouveau E3100G est basé sur l'i225-V et est destiné aux plates-formes dotées d'un MAC intégré au chipset (la plupart des chipsets Intel). Le E3100X est basé sur l'i225-LM et possède un MAC intégré, ce qui le rend mieux adapté aux ordinateurs portables de jeu dotés de processeurs Ryzen 4000H. Le côté logiciel est là où se trouvent les innovations de Rivet.







Le moteur de priorisation Killer détecte le trafic réseau des jeux et le priorise. Cela devrait améliorer les latences lorsque les joueurs compétitifs diffusent également sur le côté. Sous un stress réseau extrême (pensez aux jeux + streaming + téléchargements), Rivet affirme que la technologie peut améliorer les latences de jeu jusqu'à 3 fois. Ensuite, la technologie GameFast, un composant HSP optimisé du pilote qui réduit l'utilisation du processeur jusqu'à 10% et l'empreinte mémoire de la pile réseau de 20%, par rapport aux autres solutions 2,5 GbE.



Enfin, DoubleShot Pro est pris en charge, la technologie d'association de réseaux de Killer qui vous permet de combiner la bande passante de votre interface réseau filaire et sans fil jusqu'à 4,9 Gbit/s. L'application Killer Control Center 2.0 vous permet de contrôler cela et les autres fonctionnalités.



TECHPOWERUP