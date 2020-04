RAZER nous propose un nouveau PC portable : Le Razer Blade 15.



Razer, la première marque de style de vie mondiale pour les joueurs, a dévoilé aujourd'hui la prochaine évolution de l'ordinateur portable de jeu Razer Blade 15, comprenant jusqu'à un processeur Intel Core i7 de 10e génération à 8 cœurs, des GPU NVIDIA GeForce RTX SUPER et un affichage à 300 Hz, le tout intégré à le châssis en aluminium noir emblématique. Complété par une nouvelle disposition du clavier, des E/S améliorées et un stockage SSD abondant, le Blade 15 donne aux utilisateurs le pouvoir de jouer leur meilleur jeu, de créer leur meilleur travail et de vivre leur meilleure vie.



"Le nouveau Razer Blade 15 est tout simplement le meilleur ordinateur portable que nous ayons jamais créé", a déclaré Brad Wildes, vice-président directeur de la Business Unit Systèmes de Razer. "Nous avons ajouté de nombreuses fonctionnalités de pointe et des améliorations utilisateur qui ont été demandées directement à la communauté pour faire du Blade 15 plus qu'un simple ordinateur portable pour les joueurs, mais un excellent ordinateur portable pour tout le monde."















Plus Core Galore



Le Blade 15 est équipé des derniers processeurs Intel Core de 10e génération, y compris le i7-10875H à 8 cœurs - le premier processeur à 8 cœurs de toute lame Razer. Les nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération atteignent des niveaux de performances encore plus élevés par rapport à la dernière génération avec des vitesses d'horloge allant jusqu'à 5,1 GHz et jusqu'à 16 Mo d'Intel Smart Cache. L'augmentation du nombre de cœurs associée à la vitesse incroyablement rapide de Turbo Boost signifie une compilation plus rapide, des temps de rendu plus courts et des cadences d'images plus élevées.



Avec les nouveaux processeurs Intel Core i7 de 10e génération, viennent s'ajouter d'autres mises à niveau bienvenues, notamment le nouveau sans fil Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig +), capable d'atteindre des vitesses de réseau allant jusqu'à 2,4 Gbit/s et une mémoire DDR4 à plus haute fréquence de 2933 MHz.



Ressentez la GeForce



Le Blade 15 est armé du meilleur de la meilleure technologie graphique, avec le tout nouveau GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER au design Max-Q. La nouvelle gamme de GPU RTX SUPER offre jusqu'à 25% de performances accrues par rapport aux GPU RTX d'origine, avec jusqu'à 8 Go de mémoire GDDR6 à large bande passante et plus de cœurs de traçage de rayons pour des performances de traçage de rayons en temps réel avancées et des fréquences d'images plus élevées dans des paramètres plus élevés dans derniers jeux d'aujourd'hui. Les GPU RTX SUPER offrent également des avantages supplémentaires pour la réalité virtuelle et la création de contenu où les performances supplémentaires aident à réduire les temps de rendu et à améliorer la fidélité graphique.



Hurtz So Good



Le Blade 15 est doté d'un écran Full HD de 15,6 "avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 300 Hz pour des visuels soyeux et des textes d'une netteté incroyable. L'écran est flanqué de lunettes ultra-fines et surmonté d'une finition mate pour réduire les reflets.



Pour les créateurs de contenu et les amateurs de divertissement, le Blade 15 est également disponible avec un écran OLED 4K. L'écran OLED 4K couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et est disponible en version tactile et non tactile.



Chaque panneau est calibré sur mesure pour la précision des couleurs, créant une expérience riche et immersive, que ce soit pour s'entraîner sur la route pour le prochain grand jeu ou pour des flux et des frissons.



Une coupe au-dessus du reste



Le tout nouveau Blade 15 avec Windows 10 est le Razer Blade le plus puissant et le plus complet jamais conçu - combinant le dernier matériel avec une conception ultra-compacte et l'affinant avec des mises à niveau significatives, notamment un clavier actualisé, des E/S améliorées et un stockage accru les options.



Le clavier actualisé comprend une touche de décalage vers la droite étendue et des touches directionnelles à mi-hauteur associées à un renversement à n touches et à une technologie anti-fantôme pour une saisie plus précise. Propulsé par Razer Synapse 3, le clavier est entièrement personnalisable avec un éclairage Razer Chroma RGB couvrant un large spectre de 16,8 millions de couleurs et des effets d'éclairage uniques.



Sur les côtés, de nombreuses options de connectivité sont disponibles, notamment des ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, un port HDMI, un port USB Type-C et un port Thunderbolt 3 (USB-C). Certains modèles de Blade 15 prennent en charge la charge via les ports USB Type-C avec un chargeur USB-C 20 V, pour les situations d'urgence, et un lecteur de carte SD UHS-III ultra-rapide, pour ceux qui ont besoin de déplacer rapidement le travail d'un appareil vers un autre.



Le tout nouveau Blade 15 redéfinit le jeu en combinant puissance, portabilité et fonctionnalité en une solution vraiment sans compromis.



PRIX ET DISPONIBILITÉ



Le tout nouveau Razer Blade 15 commencera à 1 799.99 euros et sera disponible à partir de mai sur Razer.com et auprès de certains détaillants aux États-Unis et au Canada.



Le Razer Blade 15 arrivera bientôt sur Razer.com et dans certains détaillants en Europe, en Chine, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



