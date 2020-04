THE GURU3D nous propose le test du : ASUS ROG SWIFT PG43UQ 144 Hz/G-SYNC/HDR/DCS.



Cela fait un moment que nous n'avons pas testé un écran HDR1000 d'ASUS en Ultra HD, 144 Hz sans problème de sous-échantillonnage Chroma et dans une taille assez grande. Oui, la bête de 43 pouces est dans une maison, l'ASUS ROG SWIFT PG43UQ. Nous allons jeter un œil au jeu Ultra HD slash HDR sur cet écran de 43 pouces. Cela signifie donc un moniteur natif de 3840 x 2160 pixels avec panneau basé sur VA qui peut gérer 144 Hz combiné avec les modes compatibles GSYNC et FreeSync.



Une grande étiquette sur cette boîte de ce moniteur est DCS, il n'y a aucun problème de sous-échantillonnage de chrominance (compression de flux d'affichage). DSC permet de transférer 4K, HDR à 144 Hz sur une seule connexion DisplayPort 1.4, les moniteurs sans DSC exécutant 4K à 4: 4: 4 HDR ne peuvent atteindre 98 Hz, nous en parlerons un peu plus à la page suivante.



Permettez d'abord de présenter certaines des fonctionnalités clés offertes par ce moniteur :



- Moniteur de jeu IPS 4K UHD (3840 x 2160) de 43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz,

- Technologie de compression de flux d'affichage pour transporter des flux vidéo ultra haute définition sur une seule interface à grande vitesse sans perte perceptible de qualité visuelle,

- Technologie ASUS Extreme Low Motion Blur, qui atteint MPRT 1 ms pour éliminer les taches et le flou de mouvement, et rend les objets en mouvement plus nets,

- Technologie à plage dynamique élevée (HDR) avec certification DisplayHDR 1000, gamme de couleurs professionnelles à 90% DCI-P3,

- Certifié compatible G-SYNC, offrant une expérience de jeu transparente et sans déchirure en activant le VRR (taux de rafraîchissement variable) par défaut.



Cette série d'écran a été retardée et retardée, mais finalement, nous pouvons y jeter un coup d'œil. ÉNORMES écrans Ultra HD, capables d'une luminosité de crête de niveau HDR1000 appropriée en combinaison avec G-Sync/FreeSync. Oui, la tendance pour les moniteurs a été le HDR (la gradation locale gagne également en popularité) et l'Ultra HD. Le HDR, cependant, a été un sujet de confusion avec certains moniteurs étiquetés comme "compatibles HDR" offrant de faibles quantités de lits ridicules dans la plage de 300 à 350 cd/m2.



Nvidia a parcouru tous ces écrans grâce à leurs certifications, exigeant même d'ASUS quoi et quand le libérer afin de continuer à développer et à peaufiner les panneaux jusqu'à un niveau avec lequel ils peuvent travailler et le certifier. Exemple: les écrans certifiés GSYNC Ultimate atteignent le niveau de pointe requis de 1000 nits, cependant, avec des prix facilement doublés pour ce nombre de nits. C'est vrai, très peu de gens peuvent réellement acheter les nouveaux formats de panneaux rapides (HDR/Ultra HD).



L'affichage est complété par un contraste typique de 4000: 1 annoncé, un temps de réponse de 1 milliseconde (1 ms MPRT/4 ms GtG), 90% d'espace colorimétrique DCI-P3, 125% sRGB, et dispose d'un DisplayHDR 1000/HDR10 +/AMD FreeSync HDR certificat grâce à sa capacité à atteindre une luminosité maximale de 1000 nits.







Je vais immédiatement passer à mon mode de fonctionnement journalistique, 43 pouces pour Ultra HD est GRAND, peut-être même trop grand comme moniteur. Ne sous-estimez pas cet écran posé sur votre bureau. Pour une utilisation de bureau standard, nous pensons même que l'écran de 43 pouces n'est vraiment pas adapté.



Un écran de cette taille est principalement destiné aux personnes assises sur un canapé et combinant par exemple PC et console. Dans l'ensemble, de 24 pouces à 32 pouces, je pense que les panneaux à 2560x1440 ou 3440x1440 sont bien mieux adaptés à la tâche, à un prix beaucoup plus bas et à un besoin moindre de puissance graphique.



Le ASUS ROG SWIFT PG43UQ est un moniteur actuellement au prix de 1500 €, - Cette bête de 43 pouces peut piloter son panneau à 144Hz. ROG Swift PG43UQ propose quatre entrées vidéo sous la forme de 2x DisplayPort 1.4 + 2x HDMI 2.0, nous avons 2x ports USB 3.0, prise casque, technologie GamePlus (ajouter une croix, une horloge, un compteur FPS, etc.), GameVisual avec 8 préconfigurés modes pour différents modes d'écran (tireurs, courses, MOBA, cinéma, etc.), renforcement des ombres pour améliorer la visibilité de l'ennemi dans l'obscurité, une paire d'enceintes stéréo de 10W chacune, compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm, seule l'inclinaison du panneau peut être ajustée et afficher un logo ROG sur la table, couleur configurable avec le logiciel SYNC.



