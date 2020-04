ASUS nous propose un nouveau PC portable/Tablette : Le VivoBook Flip14 TP412FA-EC082T.



Le ASUS VivoBook Flip 14 est le premier ordinateur portable convertible de 14 pouces doté d'un cadre ASUS NanoEdge, lui permettant d'intégrer un écran Full HD de 14 pouces dans un châssis au format équivalent à un ordinateur portable de 13 pouces. Le fin et léger VivoBook Flip 14 est conçu pour convenir à n'importe quelle occasion. Utilisez-le en tant qu'ordinateur portable ou comme une tablette. Son processeur Intel® Core™ i7 vous permet de gérer facilement vos tâches au quotidien.















Pivote à 360 °, solide à 100 %







Pour garantir son excellente durabilité, la charnière à 360° en métal du VivoBook Flip 14 a été soumise à 20 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez être sûr que votre VivoBook Flip 14 sera prêt à tenir n'importe quelle position, pendant les années à venir. Disponible en Gris étoile ou Bleu galaxie, le VivoBook Flip 14 possède un sublime châssis en aluminium.



Fin, élégant et léger







Le ASUS VivoBook Flip 14 est plus fin et léger que jamais : il pèse 1,5 kg* seulement et présente un profil fin de 17,6 mm. Il est l'ordinateur portable convertible de 14 pouces le plus facile à transporter qui soit.



Écran NanoEdge







Grâce à la technologie NanoEdge et à son cadre ultra-fin de seulement 6,15 mm, l'écran Full HD de 14 pouces du VivoBook Flip 14 s'insère parfaitement dans un ordinateur portable classique dont l'écran est normalement de 13 pouces. Il offre un incroyable rapport écran/appareil de 82 % pour une expérience visuelle plus immersive que jamais. L'écran Full HD intègre également la technologie à angle de vision large de 178° pour s'assurer que les couleurs et les contrastes demeurent nets et vibrants, même en étant très excentré.



Des performances hors du commun







Le VivoBook Flip 14 est équipé d'un processeur Intel® Core™ i7 ainsi que de 8 Go de mémoire DDR4 pour des performances fluides quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez. Avec jusqu'à 1 To de stockage sur disque SSD, le VivoBook Flip 14 a bien assez d'espace pour stocker vos présentations professionnelles, vos albums photo et votre contenu multimédia. Et avec le Wi-Fi 802.11ac double bande, vous pouvez profiter d'un débit de 867 Mb/s, soit jusqu'à 6 fois plus rapide que la norme 802.11n !



Pensez, écrivez !







Le VivoBook Flip 14 est conçu pour vous faire profiter d'une expérience tactile exceptionnelle en détectant les moindres mouvements de vos doigts. Ses capteurs haute précision espacés de 6 mm vous garantissent une meilleure sensibilité par rapport aux écrans classiques (9 mm d'espacement). Les VivoBook Flip sont également compatibles avec notre ASUS Pen, alors n'hésitez plus laisser libre court à votre créativité !



Connectivité complète







Le ASUS VivoBook 14 est équipé du nouveau port USB 3.1 Type-C™, réversible, qui facilite le branchement de périphériques. Avec l'USB 3.1, la vitesse de transfert des données va jusqu'à 5 Gb/s soit 10x plus rapide qu'avec l'USB 2.0. Vous pouvez ainsi transférer des photos, des musiques et de gros fichiers vidéo en une fraction du temps habituellement requis. Le transfert d'un film de 2 Go est terminé en 2 secondes !



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pour voir la fiche technique, Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 599.90 euros.



ASUS