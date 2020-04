IIYAMA nous propose un nouvel écran : Le ProLite XUB2493HSU-B1.



















Technologie IPS







La technologie IPS offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.



HAS + Pivot







Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue







La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



Haut-parleurs et écouteurs







Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



ACR







Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible au environ du 15 Avril 2020.



Le prix sera de : 169.96 euros.



IIYAMA