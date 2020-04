NVIDIA détaille Dynamic Boost Tech et Advanced Optimus (G-Sync et Optimus).







Parallèlement au lancement ce matin de leurs nouveaux SKU pour ordinateurs portables, NVIDIA déploie également quelques nouvelles technologies destinées aux ordinateurs portables haut de gamme. Placée sous leur bannière Max-Q, la société dévoile de nouvelles fonctionnalités pour mieux gérer les allocations TDP des ordinateurs portables et, pour la première fois, la possibilité d'avoir G-Sync dans un ordinateur portable compatible Optimus.



Ces nouvelles technologies sont distinctes des nouvelles références matérielles lancées aujourd'hui - elles peuvent techniquement être intégrées à n'importe quel futur ordinateur portable GeForce -, donc je voulais aborder séparément du matériel lui-même.

NVIDIA Dynamic Boost: TDP dynamique entre GPU et CPU, pour Intel et AMD



Tout d'abord, nous avons ce que NVIDIA appelle sa technologie Dynamic Boost. Il s'agit essentiellement de l'équivalent de NVIDIA à la technologie SmartShift d'AMD, qui a été introduite dans les APU Ryzen Mobile 4000 récemment lancés.



Comme SmartShift, le Dynamic Boost de NVIDIA est conçu pour tirer parti du fait que dans de nombreux modèles d'ordinateurs portables, le GPU et le CPU partagent un budget thermique commun, généralement parce qu'ils sont tous deux refroidis via le même ensemble de caloducs. En pratique, cela est généralement fait afin de permettre aux OEM de construire des systèmes relativement minces et légers, où la capacité de refroidissement du système est supérieure au TDP du CPU ou du GPU seul, mais inférieure au TDP total de ces deux processeurs ensemble.



Cela permet aux OEM de concevoir autour de différentes charges de travail moyennes, de pointe et soutenues, offrant beaucoup d'espace pour des performances de pointe tout en sacrifiant certaines performances soutenues au nom d'ordinateurs portables plus légers.



En fait, beaucoup de ces conceptions laissent potentiellement des performances sur la table, en ce qui concerne les performances de pointe. Étant donné que le budget thermique d'un ordinateur portable est généralement supérieur à celui de n'importe quel processeur, les TDP de processeur normaux les obligent à se retenir plus qu'ils ne le feraient autrement. Donc, comme le pense la pensée, si les deux processeurs partagent un système de refroidissement commun, pourquoi ne pas augmenter leurs limites de puissance et ensuite diviser le budget thermique du système de manière intelligente ?







Et c'est exactement ce que Dynamic Boost et des technologies similaires ont l'intention de faire. En allouant dynamiquement la puissance entre le CPU et le GPU, un système devrait être en mesure d'améliorer ses performances un peu plus en faisant des choix mieux informés sur l'endroit où allouer la puissance.



Cela pourrait inclure, par exemple, permettre à un processeur d’atteindre 135 W pendant une courte période car le GPU est connu pour être inactif, ou emprunter une partie du budget thermique à un processeur légèrement chargé et le dépenser à la place sur le GPU. Il s'agit essentiellement de la prochaine étape dans l'optimisation des performances des ordinateurs portables dotés de processeurs et de GPU discrets en offrant un contrôle de plus en plus fin sur la répartition des budgets thermique et thermique entre les deux processeurs.



Dans l'ensemble, ce n'est pas un nouveau concept, mais jusqu'à récemment, il n'était utilisé que dans un seul processeur/APU pour équilibrer la puissance entre ces deux blocs. L'extension sur plusieurs puces est un peu plus de travail, et bien que bénéfique, cela ne vaut vraiment que l'effort car la loi de Moore ralentit.







La solution de NVIDIA, quant à elle, a la particularité d'être la première solution générique qui fonctionne sur plusieurs plates-formes. Alors que SmartShift d'AMD est conçu pour fonctionner avec la combinaison des APU et GPU AMD - tirant pleinement parti de l'écosystème AMD et de leur structure de contrôle de plate-forme - NVIDIA en tant que fournisseur de GPU commun pour les deux plates-formes devait développer une solution qui fonctionne avec les deux. Dynamic Boost peut donc être utilisé avec les processeurs Intel Core et les processeurs AMD Ryzen de manière relativement générique, permettant aux OEM d'appliquer la technologie quel que soit le processeur qu'ils utilisent.



En ce qui concerne les avantages en termes de performances, alors que NVIDIA ne promet rien de majeur, Dynamic Boost leur permettra néanmoins de tirer un peu plus de performances de leurs GPU. Comme AMD, les chiffres affichés sont généralement inférieurs à 10%, reflétant le fait que la plupart des jeux imposent de manière significative à la fois le CPU et le GPU, mais cela représente quatre à huit pour cent de performances supplémentaires qui auraient autrement été laissées sur la table. En fin de compte, la grande victoire ici vient de tirer parti de la différence relative des courbes tension-fréquence entre les processeurs, car les bacs les plus rapides sont toujours les plus chers du point de vue de la puissance.



Au-delà de cela, les détails d'implémentation matérielle de la technologie sont assez simples, mais ils nécessitent une implication du fournisseur - donc cela ne peut pas être ajouté aux ordinateurs portables existants (sur le terrain). Outre l'exigence immédiate d'avoir un système thermique partagé, les ordinateurs portables doivent avoir les capteurs / télémétrie en place pour surveiller de près l'état des deux processeurs et le système thermique lui-même. De plus, les OEM doivent construire leurs ordinateurs portables avec des configurations VRM de capacité supérieure à la normale afin que les processeurs puissent tirer la puissance supplémentaire nécessaire pour cadencer plus haut (en particulier le GPU). Et même dans ce cas, certains réglages au niveau du système sont nécessaires pour prendre en compte les performances spécifiques et les détails de refroidissement d'une conception d'ordinateur portable donnée.



Le résultat, au moins, est que tout ce réglage du firmware OEM est une affaire ponctuelle, et Dynamic Boost est presque transparent au niveau logiciel. Aucun profilage par jeu n'est donc nécessaire, et les pilotes NVIDIA peuvent fonctionner sur une base générique, ajustant les limites de puissance/thermique en fonction de ce qu'il lit à partir de la charge de travail à portée de main.



Selon NVIDIA, ils effectuent leurs ajustements image par image, donc Dynamic Boost n'aura besoin que d'une courte période de temps pour s'adapter à tout changement rapide de la charge de travail, en fonction de l'agressivité des algorithmes de NVIDIA.



Enfin, il convient de noter que Dynamic Boost est une fonctionnalité facultative, il appartient donc en fin de compte aux OEM de décider s'ils souhaitent l'implémenter ou non. Pour des raisons de marketing, NVIDIA l'intègre dans sa famille de fonctionnalités Max-Q, mais ce n'est pas parce qu'un ordinateur portable est Max-Q qu'il peut faire Dynamic Boost. Le revers de la médaille, cependant, est que si un OEM demande de toute façon la certification Max-Q, alors s'il a une solution thermique partagée, il y a tout à gagner à la cuisson en support de la technologie dans les futures conceptions d'ordinateurs portables.



Optimus avancé : G-Sync et Optimus enfin réunis



Avec Dynamic Boost, l'autre nouvelle technologie d'ordinateur portable de NVIDIA pour aujourd'hui est ce que la société appelle Advanced Optimus. Exactement ce qu'il dit sur l'étain, Advanced Optimus est une amélioration supplémentaire de la technologie Optimus de NVIDIA, permettant enfin à G-Sync d'être utilisé avec la technologie d'économie d'énergie.



Pour un rappel rapide, Optimus est la technologie de commutation graphique de NVIDIA. Introduit à l'origine il y a une décennie, Optimus permet d'utiliser à la fois un iGPU et un dGPU dans un seul système et de manière très efficace. Ceci est accompli en s'appuyant principalement sur l'iGPU, puis en tirant sur le dGPU uniquement lorsque cela est nécessaire pour des charges de travail intenses.



Le processus dans son ensemble est plus complexe que de s'appuyer exclusivement sur l'un ou l'autre des GPU - les trames doivent être transmises du dGPU à l'iGPU lors de son utilisation - mais les économies d'énergie par rapport à un dGPU toujours actif sont importantes. En conséquence, presque tous les ordinateurs portables équipés de GeForce livrés aujourd'hui utilisent Optimus, à l'exception d'une poignée de machines haut de gamme qui visent à être des ordinateurs de bureau portables.







Et même si Optimus va bien, le fait qu'il asservit essentiellement le dGPU à l'iGPU a toujours eu un inconvénient assez spécifique: cela signifie que le contrôleur d'affichage utilisé est toujours le contrôleur d'affichage de l'iGPU, et donc l'ordinateur portable ne peut faire que ce que le contrôleur d'affichage de l'iGPU est capable de.



En 2010, ce n'était pas un problème significatif, mais l'introduction de la technologie à taux de rafraîchissement variable a changé la donne. Ignorant pour le moment la nature exclusive de certaines des implémentations G-Sync de NVIDIA, Intel ne supporte même aujourd'hui que le rafraîchissement variable sur ses GPU Gen11, que l'on ne trouve que sur ses processeurs Ice Lake ultra-basse tension. Par conséquent, il n'est pas possible à la fois d'utiliser l'iGPU d'un système de classe H et d'en obtenir un rafraîchissement variable en même temps.



L'impact net a été que l'adoption de rafraîchissement variable par les ordinateurs portables a été rare. Bien que des affichages d'actualisation variables de classe ordinateur portable soient disponibles, les systèmes qui le mettent en œuvre ont dû suivre une vieille école, soit en utilisant une configuration dGPU pure et en arrêtant complètement l'iGPU, soit en utilisant un multiplexeur (multiplexeur) pour commuter la sortie d'affichage entre l'iGPU et le dGPU . La solution mux fonctionne à son tour, mais elle a en pratique nécessité un redémarrage (à friction élevée) lors du changement de mode. Ou du moins, jusqu'à présent.







Pour Advanced Optimus, NVIDIA a enfin compris comment avoir son gâteau et le manger aussi. En bref, la société a ramené l'idée du multiplexeur dynamique, permettant aux ordinateurs portables de basculer entre l'iGPU et le dGPU à la volée. En conséquence, l'iGPU n'est plus un facteur limitant en matière de rafraîchissement variable; si un système veut passer à un mode de rafraîchissement variable, il peut simplement déclencher le dGPU, puis passer à l'utilisation de cela. Le tout sans redémarrage.



Dans l'ensemble, Advanced Optimus supprime les aspects les plus novateurs d'Optimus - le passage de trames du dGPU à l'iGPU - et devient à la place une implémentation de multiplexage beaucoup plus intelligente. Ce qui signifie qu'en plus de rendre la technologie de rafraîchissement variable plus accessible, elle supprime également la pénalité de latence Optimus. Comme les tampons n'ont plus besoin d'être transmis à l'iGPU, ce retard d'environ 1 trame est éliminé.



Malheureusement, en ce qui concerne les détails techniques, NVIDIA tient celui-ci assez près de sa poitrine pour le moment. NVIDIA a déjà essayé cette idée en 2008 avec ses graphiques commutables "gen2", mais en pratique, ce n'était pas une expérience sans frottement comme elle devait l'être. Une fois Optimus arrivé, même le multiplexage dynamique a été rapidement mis de côté en faveur d'Optimus pour la plupart des ordinateurs portables et du multiplexage manuel pour le reste.



Donc, à ce stade, on ne sait pas exactement comment NVIDIA a résolu les pièges des solutions de multiplexage dynamique précédentes - passer le bureau Windows entier à un autre GPU en temps réel n'est (toujours) pas une tâche facile - mais la société est convaincue qu'il s'agit d'une expérience vraiment transparente .



Honnêtement, je n'ai pas complètement exclu que NVIDIA fasse quelque chose d'incroyablement fou comme faire cuire un contrôleur d'affichage dans leur multiplexeur - ayant essentiellement un contrôleur externe d'entrées composites des deux GPU - mais cela est certes peu probable. Il est plus probable que l'entreprise ait emprunté quelques trucs et astuces à sa technologie eGFX, qui doit résoudre un problème similaire avec la ride supplémentaire d'un dGPU qui peut être supprimée à tout moment. Néanmoins, il sera intéressant d'ouvrir un ordinateur portable Advanced Optimus et de voir ce qui le fait fonctionner.



Côté logiciel, Advanced Optimus se comporte plus ou moins comme un Optimus classique. Cela signifie vérifier les applications par rapport à une liste, puis basculer en conséquence. Surtout, le mode fenêtré ou plein écran n'a pas d'importance, et le mode Advanced Optimus fonctionne pour chacun. Donc, bien que cela vienne vraisemblablement avec les mêmes compromis entre le mode fenêtré et le mode plein écran exclusif que nous voyons dans le fonctionnement normal de G-Sync, cela signifie néanmoins que chaque option est sur la table, tout comme un G-Sync normal (non Optimus) installer.



En fin de compte, l'objectif de NVIDIA est d'obtenir un support d'actualisation/G-Sync variable dans beaucoup plus d'ordinateurs portables qu'aujourd'hui, car Advanced Optimus supprime à la fois le frottement et les pénalités de vie de la batterie qui ont été rencontrées à ce jour. Certes, il s'agit toujours d'une fonctionnalité facultative pour les OEM, car elle leur demande de prendre soin d'intégrer à la fois un affichage d'actualisation variable ainsi que le multiplexeur nécessaire.



Mais cela ouvre néanmoins la porte à l'intégration de G-Sync sur les ordinateurs portables légers et légers et autres ordinateurs portables où un fournisseur ne serait jamais disposé à accepter une solution de multiplexage traditionnelle. Je me demande si cela va peut-être être une solution à court terme - que se passe-t-il lorsque Intel lance le Tiger Lake-H à capacité de rafraîchissement variable en 2021? - mais pour l'instant, NVIDIA est le seul jeu en ville à faire un rafraîchissement variable sur un ordinateur portable sans faire d'autres compromis.







Enfin, le premier fournisseur à sortir sera Lenovo, qui est le partenaire de lancement de NVIDIA pour la technologie. Les deux sociétés ont travaillé ensemble pour ajouter la technologie aux nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion 5i et 7i, qui ont également été annoncés aujourd'hui et commencent avec un RTX 2060 pour 999 $. Malheureusement, Lenovo n'a pas annoncé de date de sortie pour ces ordinateurs portables. Il semble donc que nous attendrons encore un peu avant que le premier ordinateur portable Advanced Optimus ne soit commercialisé.



