SilentiumPC lance les ventilateurs à base de cadre Corona HP Evo ARGB Ring.



Ce n'était probablement pas ce qu'ils prévoyaient pour nommer lorsqu'ils ont commencé à développer les ventilateurs à base de cadre ARGB Ring de la série Corona, mais oui, Silentium POC sort le leur de la série de ventilateurs à haute pression statique Corona HP Evo RGB qui utilisent un cadre en forme d'anneau équipé d'un RVB adressable LED.







La série «Corona HP EVO ARGB» est un ventilateur de refroidissement qui utilise une lame exclusive qui met l'accent sur les performances de pression statique et un cadre en forme d'anneau composé de 18 LED RGB adressables. Disponible en deux tailles, 120 mm et 140 mm, il existe un modèle unique, ainsi qu'un modèle avec un contrôleur ARGB dédié et trois ventilateurs. Les deux roulements sont les derniers roulements hydrauliques à faible friction et excellente durabilité, et un caoutchouc anti-vibration est monté sur la partie de fixation du ventilateur.



La partie lame peut être retirée pour pouvoir être lavée à l'eau. Les principales spécifications sont un modèle de calibre 140 mm, 1200 tr/min, 45CFM, poids 180g. Modèle de calibre 120 mm, 1500 tr/min, volume d'air 35CFM, poids 170g. Dans chaque cas, le connecteur du ventilateur est à 3 broches, le connecteur ARGB est à 5 V/3 broches, le MTBF à 50 000 heures et la garantie du produit est de 2 ans.



