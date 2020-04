AMD nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.4.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui un nouveau pilote bêta sur sa suite Radeon Software Adrenalin. Le pilote numéro 20.4.1 beta apporte avec lui la prise en charge de Resident Evil 3 de Capcom, sur lequel nous avons déjà écrit un article sur les performances approfondies pour que vous puissiez en prendre connaissance (heads-up: c'est un très bon et très beau jeu).







Parallèlement à cette prise en charge, AMD a également résolu un certain nombre de problèmes, notamment les écrans noirs ou les blocages d'application dans Overwatch et Heroes of the Storm. Un problème connu important répertorié est la possibilité d'un écran noir ou d'un blocage du système lors de l'exécution de Folding @ Home tout en exécutant une application utilisant l'accélération matérielle du contenu vidéo.



Problèmes résolus



- Overwatch et Heroes of the Storm peuvent rencontrer un écran noir ou un blocage d'application pendant que vous jouez pendant de longues périodes sur certaines configurations de système de produits graphiques de la série Radeon RX Vega.

- HDR peut ne pas être activé ou détecté dans les applications et les jeux utilisant l'API Vulkan.

- Doom Eternal peut ne pas démarrer dans certaines configurations de système graphique hybride.

- Le streaming de Radeon ReLive peut ne pas démarrer ou se bloquer lors du démarrage d'une session de streaming avec la superposition des mesures de performances activée.

- Certaines valeurs d'horloge peuvent ne pas être remplies pour un nombre limité de produits graphiques dans l'onglet Informations matérielles des paramètres de Radeon.

- Les touches de raccourci ne peuvent plus être affectées à un seul chiffre ou caractère car cela a la capacité de bloquer ou de provoquer des interférences avec certaines fonctionnalités par défaut de Windows.

- Certains écrans pris en charge par Radeon FreeSync Premium peuvent ne pas répertorier toutes les options de taux de rafraîchissement prises en charge dans Windows lorsque Radeon FreeSync Premium est activé dans les paramètres OSD des écrans.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD