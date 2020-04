SK Hynix dévoile les détails de la mémoire DDR5 et la production commencera cette année.



SK Hynix a publié aujourd'hui une mise à jour sur son blog sur la prochaine mémoire DDR5, qu'ils ont développée en co-réponse avec la progression de la norme par JEDEC. Ils ont noté quelques éléments clés, parmi lesquels certaines des plus intéressantes sont des fonctionnalités telles que la vitesse maximale de 8400 MHz.



La norme DDR5 est très flexible, permettant aux fabricants de libérer leurs puces avec des fréquences allant de 3200 à 8400 MHz. Alors que la vitesse la plus basse est de 3200 MHz, les fabricants commencent avec des puces de 4800 MHz et progressent à partir de là. La densité minimale d'une seule puce DDR5 est de 8 Go, tandis que la valeur maximale est de 64 Go, ce qui quadruple la capacité maximale des puces DDR4.















Peut-être l'un des plus grands changements en plus des améliorations de capacité et de vitesse est l'ajout de la prise en charge du code de correction d'erreur (ECC) pour la mémoire. Cette fonctionnalité n'est désormais plus exclusive aux matrices spéciales, comme avec la DDR4, mais est plutôt intégrée à chaque matrice. Les puces de mémoire DDR5 utilisent 32 banques, réparties en 8 groupes de banques, ce qui est conçu pour fournir autant de bande passante que possible.



La longueur de rafale est doublée à 16, contre 8 en DDR4, donc la disponibilité de l'accès à la mémoire est meilleure. La tension de fonctionnement est réduite à 1,1 V, par rapport aux 1,2 V précédents de DDR4, ce qui entraîne une diminution globale de 20% de la consommation d'énergie. La production en série des puces DDR5 de SK-Hynix commencera cette année, mais le calendrier n'est pas connu.



TECHPOWERUP