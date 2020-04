GIGABYTE annonce de nouveaux ordinateurs portables de jeu AORUS & AERO.



Leader de la marque mondiale de PC, GIGABYTE a lancé aujourd'hui sa dernière version des cahiers de jeu professionnels de la série AORUS et leurs cahiers AERO pour les créateurs de contenu. Mis à part de nombreuses fonctionnalités de jeu haut de gamme, les processeurs et GPU de nouvelle génération ont subi des mises à niveau "importantes". GIGABYTE est le premier de l'industrie à lancer des ordinateurs portables ultra-performants dotés d'un processeur Intel Core i9/i7 H de 10e génération à 8 cœurs et de super GPU NVIDIA GeForce RTX 20.



AORUS s'associe à G2 Esports de renommée mondiale pour lancer de nouveaux ordinateurs portables de jeu adaptés aux besoins des joueurs professionnels, y compris des fonctionnalités telles que des claviers mécaniques, un affichage de la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et une technologie de refroidissement améliorée, redéfinissant les exigences d'un ordinateur portable de jeu professionnel.



















AORUS : Innovative Design X Professional Gaming



En collaboration avec G2 Esports, GIGABYTE lance ses modèles haut de gamme AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G, adaptant ses ordinateurs portables aux besoins des pros. Les mises à niveau incluent trois processeurs Intel de 10e génération: Intel Core i9-10980HK, overclocking, Intel Core i7-10875H et Intel Core i7-10750H.



Le plus attrayant est peut-être le i7-10875H, le premier processeur mobile Core i7 doté de 8 cœurs, 16 threads. En ce qui concerne les graphiques, en plus des séries GeForce RTX 20 et GeForce GTX 16, les tout nouveaux produits phares NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER et RTX 2070 SUPER ont été ajoutés pour améliorer la vitesse de traitement des médias et les performances de jeu.



L'AORUS 17X, l'AORUS 17G et l'AORUS 15G sont les ordinateurs portables les plus légers de l'industrie dotés de véritables claviers mécaniques. AORUS travaille exclusivement en partenariat avec le fabricant de commutateurs mécaniques de renommée mondiale, OMRON, pour minimiser la taille des commutateurs mécaniques tout en conservant sa qualité pour créer le bloc-notes à clavier mécanique le plus léger au monde.



Steven Chen, vice-président du GIGABYTE Mobile Business Center, déclare que les claviers mécaniques OMRON ont raccourci la distance de déplacement du commutateur à un point d'actionnement, capable de correspondre à la vitesse d'entrée des professionnels. De plus, ils offrent une sensation tactile phénoménale et une rétroaction sonore du commutateur nette, augmentant considérablement la vitesse et les performances du jeu, répondant aux exigences de contrôle en jeu précises et rapides des pros.



Les tournois des championnats du monde FPS (CS: GO Major & PUBG World Champion) au cours des dernières années ont élevé leurs spécifications de moniteur à 240 Hz. Dans cet esprit, AORUS a établi cela comme la norme pour l'affichage de toutes ses séries de produits haut de gamme. Un taux de rafraîchissement de 240 Hz réduit efficacement l'occurrence d'images rémanentes (images fantômes) et d'images cassées (déchirures), offrant l'expérience optimale et les visuels à grande vitesse requis par les passionnés.



Pour suivre les dernières mises à niveau du processeur et des GPU, AORUS adopte sa technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity, garantissant que le matériel peut fonctionner à son plein potentiel tout en maintenant la stabilité. La série AORUS constitue le summum du jeu haute performance que les joueurs professionnels recherchent.



KennyS de G2 Esports, l'un des meilleurs AWP au monde, partage cette expérience en utilisant les ordinateurs portables AORUS. Il a exprimé son approbation de la haute portabilité, des performances élevées, du taux de rafraîchissement élevé et du clavier mécanique ultra-léger d'AORUS 15G. Cela l'aide à maintenir des performances exceptionnelles lors des entraînements, des jeux et des tournées.



AERO : Application polyvalente de création de contenu professionnel



Le cahier de création de contenu AERO de GIGABYTES a été largement salué depuis son lancement en 2016. En plus de remporter plusieurs prix tels que le "Cahier de l'année 2019 de l'Association européenne du matériel" et le "Taiwan Excellence Award", AERO est un favori de Jensen Huang (PDG de NVIDIA), qui a été vu lors de conférences comme GDC et CES. AERO est désigné comme le modèle des "ordinateurs portables professionnels haute performance de nouvelle génération".



Cette mise à niveau majeure comprend des améliorations sur toute une série de produits, le 15 "AERO 15 OLED (prend en charge la résolution 4K et HDR400), AERO 15, 17" AERO 17 HDR (prend en charge la résolution 4K et HDR400) et AERO 17. L'écran couleur a toujours a été le fort argument de vente de GIGABYTE, dit Chen. La plupart de vos appareils moyens pour la conception commerciale utilisent des panneaux d'affichage avec Delta E autour de 3.



Les écrans avec Delta E <2 sont considérés comme de haute qualité que les gens peuvent à peine faire la différence de couleur. GIGABYTE va encore plus loin en travaillant avec Xrite Pantone, l'autorité en matière d'affichage couleur, implémentant l'étalonnage des couleurs et atteint Delta E <1. Combiné avec l'écran AMOLED 4K et le contraste élevé HDR True Black, les couleurs et les détails peuvent être mieux affichés, aidant ainsi les créateurs de contenu présentent parfaitement leurs produits.



En ce qui concerne les performances d'AERO, non seulement le CPU et le GPU ont tous deux subi des mises à niveau, mais le refroidissement a également été amélioré grâce à la technologie WINDFORCE Infinity. De plus, AERO utilise le pilote NVIDIA Studio pour optimiser plus de 40 logiciels d'édition que les créateurs de contenu utilisent souvent pour une meilleure efficacité. Équipé d'une multitude de ports de connexion tels que Thunderbolt 3, HDMI 2.0 et lecteur de carte SD UHS-II, AERO est vraiment la quintessence d'un "ordinateur portable ultra-portable avec des performances de niveau bureau".



La série AERO offre également un affichage à haute fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour satisfaire les différentes applications de jeu et de développement de jeux. Avec un processeur puissant, des performances GPU et une conception d'interface d'E/S premium, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux, diffuser et surfer sur Internet en même temps. Sa capacité à exécuter plusieurs fonctions est la raison pour laquelle AERO a été surnommé le meilleur ordinateur portable polyvalent.



Voici la fiche technique :







