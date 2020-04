Intel 10e génération Core "Comet Lake-H" gamme de processeurs mobiles avec des performances de bureau annoncé: 5,3 GHz, 8 cœurs, 16 threads.



Intel a annoncé aujourd'hui sa famille de processeurs mobiles Core "Comet Lake-H" de 10e génération avec la promesse d'apporter des performances haut de gamme de bureau aux facteurs de forme classiques des ordinateurs portables, dont certains bordant les facteurs de forme fins et légers (moins de 2 cm d'épaisseur).



Le haut de gamme de la gamme est destiné non seulement aux jeux sérieux et au travail créatif, mais également aux amateurs de PC souhaitant overclocker les processeurs. Pour les joueurs, Intel guide ses partenaires d'ordinateurs portables pour proposer de nouvelles conceptions avec un taux de rafraîchissement élevé et des écrans DisplayHDR 1000. La société fournit également aux OEM une assistance technique pour mieux concevoir leurs solutions de refroidissement pour ces processeurs.











Par rapport aux processeurs «Coffee Lake-H» de 9e génération, la stratégie avec «Comet Lake-H» semble augmenter les vitesses d'horloge à des prix donnés, ainsi que l'introduction de la technologie Turbo Boost Max 3.0 sur ce segment, à partir de la gamme de processeurs HEDT de la société. Quatre SKU sur six atteignent la fréquence magique de 5,00 GHz. Deux des références incluent même la prise en charge de l'overclocking du processeur. La famille Core i5 se compose de puces à 4 cœurs/8 threads. La gamme Core i7 se compose de deux parties à 6 cœurs/12 threads et d'une partie à 8 cœurs/16 threads.



La seule référence Core i9 est un 8 cœurs/16 threads, avec les vitesses d'horloge les plus élevées et le multiplicateur d'horloge de base déverrouillé. Les processeurs "Comet Lake-H" sont construits sur un processus de 14 nm et ont un processeur IPC identique à "Skylake".







La série commence avec les Core i5-10300H et i5-10400H sont des pièces à 4 cœurs/8 threads avec 8 Mo de caches L3 partagés. Le i5-10300H est cadencé à 2,50 GHz nominal avec un boost de 4,50 GHz; tandis que l'i5-10400H accélère de 100 MHz. La gamme Core i7 se compose de trois références, les i7-10750H et i7-10850H étant des pièces à 6 cœurs / 12 threads avec 12 Mo de caches L3 ; et le i7-10875H étant 8 cœurs/16 threads avec 16 Mo de cache L3. Le i7-10750H est cadencé à 2,60 GHz avec un boost de 5,00 GHz; tandis que le i7-10850H fonctionne à 2,70 GHz avec un boost de 5,10 GHz.







Le i7-10850H est "partiellement déverrouillé", en ce que vous pouvez l'overclocker manuellement jusqu'à quatre "casiers" (valeurs de multiplicateur d'horloge de base, c'est-à-dire jusqu'à 400 MHz). Le Core i7-10875H ne dispose pas d'un multiplicateur déverrouillé, mais est cadencé à 2,30 GHz, avec un boost jusqu'à 5,10 GHz. Le Core i9-10980HK est en tête du peloton, cadencé à 2,40 GHz nominal, 5,30 GHz boost et un multiplicateur entièrement déverrouillé. Outre la prise en charge de Extreme Tuning Utility (XTU), Intel présente un nouvel outil qui simplifie l'overclocking, appelé Speed Optimizer.







Il est intéressant de noter que contrairement aux générations précédentes de la série "Coffee Lake-H", les puces "Comet Lake-H" ne prennent en charge que la mémoire SODIMM DDR4 conventionnelle, avec une prise en charge native de DDR4-2933. La prise en charge de LPDDR3 est supprimée et il n'y a pas non plus de prise en charge pour LPDDR4 ou LPDDR4x. Les processeurs prennent en charge jusqu'à 128 Go de mémoire double canal.



Entre «Comet Lake-H» et AMD «Renoir», il y a pas mal de compromis entre les plates-formes. Renoir prend en charge LPDDR4X jusqu'à 4266 MHz double canal, PCIe gen 4.0, l'équivalent d'AMD de la technologie Smart Sound (possibilité de donner des commandes vocales même lorsque l'ordinateur portable est en veille), et une solution de gestion de l'alimentation plus avancée. Les avantages d'Intel au niveau de la plate-forme concernent uniquement le PCIe, avec 40 voies au total de génération 3.0, qui devraient permettre plusieurs emplacements M.2 NVMe, des ports Thunderbolt 3, etc.



Côté plateforme, peu de choses ont changé. Le chipset HM470 est la logique de base de choix. Combiné avec les 16 voies PCIe gen 3.0 du processeur, le chipset propose 24 voies gen 3.0, soit 40 sur la plate-forme. Cela permet aux ordinateurs portables d'avoir plusieurs emplacements M.2 NVMe, plus d'un port Thunderbolt 3 et d'autres périphériques embarqués gourmands en bande passante. Intel standardise le support 802.11ax Wi-Fi 6 (gig +) en utilisant la nouvelle carte WLAN AX201 de l'entreprise. Certains ordinateurs portables peuvent même proposer une mise en réseau filaire 2,5 GbE.



