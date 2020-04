Aqua Computer annonce les réservoirs en verre Ultitube D5.



Aqua Computer, le spécialiste allemand des systèmes de refroidissement par eau, présente une nouvelle série de réservoirs en verre de haute qualité. Les nouveaux réservoirs de la série ULTITUBE D5 sont fabriqués en Allemagne à partir de verre borosilicaté très résistant et offrent la possibilité d'installer une pompe de la très populaire série D5.







Pour la première fois, il a été possible de produire des réservoirs en verre sans barres ou barres supplémentaires, pour la plupart irritantes. Les autres composants des réservoirs sont fabriqués à partir de Delrin en utilisant l'usinage CNC dans l'usine de production d'Aqua Computers. Aqua Computer est allé encore plus loin et a intégré un filtre lavable en acier inoxydable au fond du réservoir. L'élément filtrant assure également une ventilation optimale du système.







Beaucoup a été accompli pour la facilité d'utilisation du produit. Les joints sont conçus comme des pièces moulées qui s'enclenchent sur le réservoir et restent donc toujours au bon endroit. De plus, le réservoir a une ouverture de remplissage extrêmement grande avec un diamètre de 55 mm. La pompe peut être montée sans outils en la vissant simplement à la main.







Dans la version PRO, un système d'égalisation de pression optiquement invisible est intégré dans le couvercle. Dans cette version, le réservoir dispose également d'un anneau LED avec LED numériques. L'anneau peut être connecté au système RGBpx d'Aqua Computer ou à de nombreuses cartes mères à l'aide d'une prise d'adaptateur en option. Les réservoirs ULTITUBE D5 sont également disponibles directement équipés d'une pompe D5 NEXT ou d'une pompe PWM D5 d'Aqua Computer.



Les réservoirs ont un diamètre de 65 mm et sont disponibles en longueurs de 100 150 et 200 mm.



Le prix commence à 69,90 euros.



L'expédition commence dans la semaine prochaine.



TECHPOWERUP