MSI propose une GeForce RTX2070 Super au Trident X.



MSI a annoncé le nouveau modèle de la série Trident X Plus "Trident X Plus 9SD-831JP" qui adopte un boîtier compact et mince et l'option d'une GeForce RTX 2070 SUPER incluse.











Le nouveau modèle est ajouté au PC de jeu MSI mince et compact. Le "Trident X Plus 9SD-831JP" sera disponible à partir du 9 avril et il sera équipé du processeur Intel Core i7-9700K de 9e génération (Coffee Lake-S Refresh/8 core/8 thread/3,6 GHz/4,9 GHz Turbo/Smart cache 12 Mo) et NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 Go GDDR6 en standard. Le mécanisme de refroidissement adopte le système de refroidissement original de MSI "Silent Storm Cooling 3", qui permet un jeu stable à long terme.



Le châssis comprend un panneau latéral en verre. En le remplaçant par un panneau en acier, vous pouvez passer à un PC qui brille sur cet éclairage LED RGB. Les principales caractéristiques sont une mémoire DDR4 de 32 Go (PC4-21300/16 Go x 2), un disque SSD de 512 Go (M.2 NVMe), un disque dur de 2 To (2,5 pouces), un bloc d'alimentation de 650 W (80PLUS GOLD). Intel Wi-Fi6 AX200 (IEEE802.11ax/Bluetooth5) et LAN câblé Gigabit Realtek RTL8111H pour le réseau. DisplayPort1.4 × 3, HDMI2.0bx1 pour borne de sortie vidéo. Le système d'exploitation est Windows 10 Pro 64 bits.



Les dimensions sont de 130 mm de large, 383 mm de profondeur, 396 mm de haut et pèsent 6,55 kg.



La garantie du produit est de 2 ans.



