La fondation pour une excellente assise ergonomique :



La chaise de jeu Nitro Concepts E250 combine la progressivité avec un design et une forme automobile uniques. Il offre un confort imbattable pendant de longues périodes d'utilisation. Le matériau en tissu microfibre respirant optimisé rembourrage en mousse froide et de nombreuses options de réglage sont la base pour une excellente assise ergonomique. La finition haut de gamme avec une grande attention aux détails et un choix impeccable de matériaux associés à un excellent rapport qualité-prix font de l'E250 le premier choix.



La chaise de jeu Nitro Concepts E250 en un coup d'œil :



- Housse en tissu de haute qualité en microfibre respirante,

- Rembourrage en mousse froide confortable et respirant,

- Durabilité supérieure grâce à une résistance accrue du matériau,

- Ergonomie réglable individuellement,

- Accoudoirs 2D réglables,

- Dossier et mécanisme à bascule personnalisables,

- Roulettes silencieuses de 50 mm pour une variété de types de sols,

- Deux coussins confortables regroupés,

- Conçu pour les utilisateurs jusqu'à 150 kg,

- Qualifié comme chaise de bureau selon DIN EN 1335.



Conception ergonomique avec des couleurs intenses !



La chaise de jeu Nitro Concepts E250 se distingue par son confort inégalé. Grâce aux matériaux haut de gamme utilisés, la chaise est hautement réglable et s'adapte à une gamme de différentes solutions ergonomiques dont les joueurs pourraient avoir besoin ou désirer. La variante Stealth Black est recouverte d'une housse durable qui est douce, haut de gamme et extrêmement respirante. En combinaison avec le rembourrage en mousse froide poreuse, la chaise de jeu E250 offre une expérience assise agréable par temps chaud.



Une base stable pour des chaises de jeu incroyablement confortables



Pour garantir que le design à couper le souffle de la série E250 puisse être apprécié à long terme, un rembourrage de première classe est utilisé au sommet d'un cadre en acier extrêmement stable. Les matériaux de haute qualité de cette chaise de jeu confortable garantissent que personne n'a à supporter les grincements et les grincements ou l'usure rapide. La combinaison d'une ingénierie allemande exceptionnelle avec une fabrication mécanique de haute précision garantit une construction sans faille et extrêmement durable.



Les chaises de jeu Nitro Concepts E250 n'offrent pas seulement des points forts impressionnants, cependant. La flamme brodée du logo Nitro Concepts dans l'appui-tête confère à la série E250 un certain je ne sais quoi pour la rendre unique. De plus, la broderie fine de la chaise est également livrée avec des couleurs assorties.



Confort supérieur grâce à un rembourrage haut de gamme







La série E250 représente une avancée par rapport aux précédentes chaises Nitro Concepts. Les nouvelles chaises de jeu sont fondamentalement ouvertes en termes de conception et offrent une immense surface de contact, permettant une ergonomie avancée. Cela vaut pour le siège ainsi que le dossier. Avec un dossier de 56 cm de large et une surface d'assise de 47 cm de large, s'asseoir sur la chaise de jeu E250 est sûr d'être confortable, même pendant de longues sessions de jeu.



La mousse froide poreuse et résistante à la déformation sert de rembourrage et peut se vanter d'une durabilité supérieure grâce à son épaisseur, qui a été optimisée pour répondre aux exigences des joueurs. En conséquence, il est non seulement respirant, mais également capable de conserver sa forme à long terme. Le design distinctif de la coque conserve également l'aspect unique d'un siège de course.



Options de réglage uniques



Si vous avez eu le plaisir de vous asseoir sur la chaise de jeu Nitro Concepts E250, vous serez réticent à vous lever à nouveau. La conception fraîche et vibrante combinée à de nombreuses options de réglage ergonomiques ne fait qu'ajouter à l'effet. La chaise est équipée d'un élévateur à gaz robuste et durable de classe 4 permettant un réglage de 10 cm de 43 à 53 cm de hauteur. Le mécanisme de basculement intégré vous permet de vous pencher en arrière à 14 degrés. De plus, la série E250 offre un dossier réglable ainsi que des accoudoirs 2D flexibles. Avec une telle gamme d'options ergonomiques, vous êtes assuré de profiter de la posture parfaite !



La position parfaite pour chaque utilisateur



En raison de leur flexibilité, les accoudoirs 2D réglables sont parfaits pour l'approche de style de vie sportif des chaises de jeu. Avec une profondeur de 25 cm et une largeur de 9 cm, ils offrent suffisamment d'espace pour reposer les bras.



Ceux qui aiment s'incliner en jouant ont non seulement la possibilité d'utiliser le mécanisme de bascule, mais également de régler le dossier lui-même. Avec un angle allant de 90 à 135 degrés, vous pouvez à la fois vous asseoir et vous détendre pendant le jeu ou faire une petite sieste pendant un long écran de chargement. De manière appropriée, Nitro Concepts propose également deux coussins de soutien confortables et ergonomiques pour les régions du cou et des lombaires.



Conçu pour les sols durs et mous



Une base en nylon durable sert de base à la série E250. Ses cinq bras sont mis en valeur par l'ajout d'accents colorés et équipés de roulettes silencieuses. Les roulettes de 50 mm sont fabriquées à partir d'un noyau en nylon dur avec un revêtement en polyuréthane souple. Cela signifie qu'ils fonctionnent non seulement silencieusement sur les sols, mais aussi sur les sols durs et mous. La chaise de jeu est équipée d'une base stable et l'élévateur hydraulique est classé Classe de sécurité 4 supportant des charges jusqu'à 150 kg.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 179.90 euros.



