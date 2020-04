La technologie StoreMI d'AMD en fin de vie.







AMD a publié un avis de produit pour l'une des fonctionnalités moins connues de sa plate-forme de processeur de bureau Ryzen. StoreMI, une technologie qui rationalise la mise en œuvre du stockage hiérarchisé dans un système, a obtenu le statut de fin de vie et ne sera plus disponible via les canaux officiels, ni pris en charge avec les mises à jour. Les installations et téléchargements effectués avant le 31 mars continueront de fonctionner sans modification (AMD ne désactivera pas les fonctionnalités à distance), mais l'équipe logicielle déconseille de les acquérir auprès de sources tierces.



StoreMI a été introduit parallèlement au déploiement de la carte mère de la série 400 en 2018 et a été pris en charge sur les plates-formes 400 (Ryzen) et X399 (Threadripper). Le logiciel a regroupé plusieurs disques de stockage SSD et HDD mal appariés, évaluant leurs performances individuelles et localisant les données sur un disque le plus adapté à sa fréquence d'accès et à d'autres exigences.



Une amélioration supplémentaire des performances pourrait être obtenue en réservant jusqu'à 2 Go de RAM pour le pool de stockage. La solution offrait des temps de démarrage et d'accès au programme Windows plus rapides sans renoncer à une partie du stockage pour une solution de mise en cache telle que RST d'Intel, en plus d'être une approche abordable et simple à gérer.







StoreMI n'était pas un nouveau concept. Les solutions tierces existaient depuis un certain temps et AMD conseille même aux utilisateurs qui ont besoin d'une assistance à long terme de passer à l'une des nombreuses alternatives disponibles sur le marché. Il était cependant nouveau de l'intégrer à une plate-forme PC grand public, même si elle ne semble pas avoir décollé tout à fait comme ils l'auraient espéré.



AMD prévoit de déployer un remplacement au deuxième trimestre 2020, qui pourrait compléter la nouvelle gamme d'ordinateurs portables de la série Ryzen 4000 ou la gamme actualisée de Ryzen Pro orientée entreprise.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ