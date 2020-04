NVIDIA lance les GPU SUPER Mobile GeForce RTX série 20.



NVIDIA a publié aujourd'hui les GPU mobiles SUPER GeForce RTX série 20. La gamme comprend les GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER et leurs variantes Max-Q. Les deux SKU ont des configurations de noyau GPU identiques à leurs homologues de bureau, avec le RTX 2080 SUPER (mobile) avec 3 072 cœurs CUDA et le RTX 2070 SUPER (mobile) avec 2 560.



Ce qui les distingue, ce sont les vitesses d'horloge, la gestion agressive de l'alimentation et l'introduction de nouvelles puces mémoire GDDR6 basse consommation fonctionnant à des tensions plus faibles. Contrairement au bureau RTX 2080 SUPER, qui utilise une mémoire de 15,5 Gbps, les versions mobiles utilisent celles de 14 Gbps.







La GeForce RTX 2080 SUPER (mobile) fonctionne à 1560 MHz GPU Boost et 14 Gbps de mémoire. Son enveloppe de puissance est fixée à "150 W +". Le RTX 2080 SUPER Max-Q fonctionne à 1080 MHz, avec une enveloppe de puissance de 80 W. Le RTX 2070 SUPER (mobile) est cadencé à 1380 MHz avec une puissance de 115 W, tandis que sa variante Max-Q fonctionne à 1150 MHz à 80 W.NVIDIA présente Dynamic Boost, son propre équilibreur de puissance entre le CPU et le GPU, et Advanced Optimus, une version améliorée de son commutateur iGPU-dGPU.



NVIDIA cible ces GPU sur les ordinateurs portables de jeu haute résolution (1440p et plus), en particulier certains des plus récents qui ont des taux de rafraîchissement pouvant atteindre 300 Hz. Les ordinateurs portables avec les nouveaux GPU seront en vente à partir du 15 Avril 2020.



VIDEOCARDZ